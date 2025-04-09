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        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman 2025? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, kökeni ve anlamı nedir, Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, nasıl kutlanır?

        Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde insanlar dilek diler, ateşten atlayarak arınmaya çalışır. Bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, Anadolu'da sevinçle karşılanan, köklü bir halk geleneğidir. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:33
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        Hıdırellez, Türk kültüründe baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla özdeşleşen, neşeyle kutlanan bir bayramdır. Bu özel gün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuklarına inanılan zaman olarak kabul edilir. Bolluk, bereket ve şifa dileklerinin ön planda olduğu Hıdırellez’de birçok ritüel yerine getirilir. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman?

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        HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

        Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

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        HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

        Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

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        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

        Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

        Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

        Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

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