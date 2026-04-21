        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Hıdırellez ritüelleri ve kutlama tarihi

        Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Hıdırellez ritüelleri ve kutlama tarihi

        Nisan ayının sonlarına gelinmesiyle Hıdırellez yeniden gündemde yerini aldı. Türkiye'de ve Balkanlar'da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün, doğanın uyanışını ve yeni başlangıçlara olan inancı temsil ediyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen kutlamalarda dilek dileme, ateşten atlama ve çeşitli geleneksel etkinlikler öne çıkıyor. Peki Hıdırellez bu yıl hangi tarihte kutlanacak, hangi ritüeller uygulanıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın etkisini göstermesiyle birlikte, yüzyıllardır yaşatılan geleneklerden biri olan Hıdırellez için hazırlıklar hız kazandı. Türkiye’de ve Balkanlar’da her yıl coşkuyla kutlanan bu özel gün, doğanın yeniden canlanmasını ve yeni başlangıçlara duyulan umudu simgeliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen kutlamalarda dilek dileme, ateşten atlama ve farklı geleneksel ritüeller öne çıkıyor. Peki 2026 Hıdırellez ne zaman başlayacak, hangi etkinlikler yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

        Hıdırellez, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir gelenektir. Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece itibarıyla kutlamalar başlar ve bu özel gün çeşitli ritüellerle karşılanır.

        HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ VE ŞENLİKLERİ NELER?

        Ülkemizde Hıdırellez şenlikleri düzenlenir ve ritüeller yapılır. Bunlardan bazıları şunlar:

        Temizlik Yapmak: Hıdırellez gününde Hızır’ın tüm evlere uğrayacağına inanıldığı için, insanlar evlerini baştan sona kadar temizler. İnanışa göre Hızır her eve uğrayacaktır ve her aile için bereketle huzur getirecektir. Temiz olmayan eve gelmeyeceğine inanılır.

        Hıdırellez Dilekleri: Bu kutsal günde her dileğin kabul olacağına inanılır. Bu sebeple insanlar “Hıdırlık” adı verilen çevre tarafından kabul görülen mezarlık, türbe, yatır ve tek kalan ağaç gibi yerlerde dilek tutmak için toplanırlar.

        Ağaçlar ve Çiçekler: Hıdırellez gününde bazı çiçek ve ağaçlar daha da değerli olmaktadır. O günün sabahında kırlardan toplanılan ve yenilebilen bitkiler, gün içinde tüketilir.

        Bereket Ritüeli: Hızır’ın eve bereket getirmesi için, geceden tencerelerin kapakları açık bırakılır. Cüzdan ve çantaların da yine aynı şekilde ağız kısmı kapatılmaz.

        Gül Ağacına Dilek: Hıdırellez gül ağacına dilek tutarak değer gören unsurlar arasında yer alır. Bir kağıda dilekler yazılır, iple bağlanır ve gül ağacının dibinde gömülür. Dilekler renkli şeritlerle de anlam kazanacaktır. Gül ağacının dallarına asılan renkli ipler veya şeritler ile Hızır’dan bir ev, araba veya mutlu bir yuva dilenir.

        Baht Açma: Hıdırellez’de baht açma törenleri yapılır. Dualar ile geçen bu törenler, ülkemizde hemen hemen her yörede can bulmuştur. Denizli’de bahtiyar, Türkmenler’de mantıfar, Balıkesir’de dağara yüzük atma, Erzurum’da ise mani çekme adı ile baht açma merasimleri insanlara şans getiren bir unsurdur.

        Şenlikler: 6 Mayıs sabahından başlayan şenliklerde, tekerlekler yakılarak Hıdırellez ateşi yakılır. Bu ateşin üzerinden 3 defa koşarak atlamak da şifa getirecek ve kötülükleri yok edecek bir inanıştır.

        Hıdırellez Manileri: Hıdırellez şenliklerinde sözlü kültür de önemli bir yer arz eder. Manilerin yazılı olduğu bir kese içinden özellikle genç kızlar sırayla mani çeker.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
