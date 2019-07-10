Şeyma Subaşı, televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, “Sadece Şeyma” adlı kitabı piyasaya çıkmıştı.

Kitapta anlatılanlar sosyal medyada olay yaratmıştı. Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında yer alan ifadeler ise adeta şok etkisi yarattı.

“Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” bölümünde “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunuldu.

Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asittir. İşte Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal hidrolik asit bölümü...

HİDROKLORİK ASİT NEDİR?

Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi tuz ruhudur. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi.

Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır.

Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır. Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.