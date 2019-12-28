Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Muş’un Suboyu Köyü’nde dünyaya gelen Kübra Mutlu (26),mühendis olarak 1.5 yıldır 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışıyor. Kübra, müthiş başarılı hikayesini ise Habertürk’e şöyle anlatıyor: "26 yaşındayım Muş merkezde doğup büyüdüm. Liseye kadar Muş’ta okudum sonrasında Ankara Alparslan Anadolu lisesini kazandım ve ailemle birlikte Ankara’ya yerleştik. Babam 30 senelik devlet memuru. Kendisi inşaat teknikeri. Meslek seçimi yaparken bana rol model oldu. 23 Nisanda genel olarak gelinlik giyerdi kızlar erkekler de damat olurdu. Ben o sıralar asker kıyafeti giydiğimi hatırlıyorum. O zamanlardan beri çizilen sınırlar içinde kalmayı pek sevmezdim. Kendimi bildim bileli ideallerim ve uzun vadeli hedeflerim vardı. Üniversiteyi İstanbul’da okumak istedim ve İlk olarak İstanbul üniversitesi inşaat mühendisliği bölümüne yerleştim. Üniversitenin ilk yılında elimden geldiğince farklı konferanslara katılarak ufkumu ve vizyonumu geliştirmeye çalıştım.

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 23, 2019

"ÜNİVERSİTE HAYATIMI HEP AKTİF GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"

Üniversitenin ilk yılından sonra teknik bir üniversiteye geçmek istedim ve başvurulardan sonra Yıldız Teknik Üniversitesine kabul aldım ve kalan mühendislik eğitimimi burada tamamladım. Aynı sene Limak vakfının kurmuş olduğu o sene ilk gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin mühendis kızları projesi ile tanıştım. Okulum beni onlara yönlendirmişti ben de seve seve kabul ettim ve birkaç sözlü ve birebir mülakattan sonra projeye seçildim. Türkiye’nin mühendis kızları projesinin ana hedefi mesleklerin cinsiyeti olmadığı konusunda Farkındalık oluşturmak ve daha fazla kadın mühendisin çalışma hayatında yer almasını sağlamaktı. Bu anlamda bu aileye girdiğim ilk yoldan itibaren gerek bana verilen profesyonel eğitimlerle, gerekse atanan piyasada tecrübe edinmiş kadın mentorlar ile yaşadığım tecrübeler, vizyonumu değiştirdi. Üniversite hayatımı hep aktif geçirmeye çalıştım, çeşitli yarışmalara katıldım ve üniversiteyi kazandığımda en çok yapmak istediğim yurt dışı stajını gerçekleştirdim. Sonrasında kariyerime proje yönetimi yaparak başlamak istediğime karar verdim. Bu anlamda 1915 Çanakkale köprüsü projesinde işe başladım ve 1.5 senedir burada çalışıyorum.

"MUŞ'LU ÖĞRENCİLERDEN ÇOK TEBRİK MESAJI ALDIM"

Türkiye’nin mühendis kızları projesi ile tanışmadan önce aslen Muşlu olduğum için Muş Vakfının İstanbul’daki şubesindeki insanlarla ve öğrenci arkadaşlarımla tanıştım. Hafta sonları Muş vakfında çalışma hayatında önemli yerlere gelmiş profesyonel insanlar davet ediliyordu ve birlikte konuşmalarını dinledikten sonra beyin fırtınaları gerçekleştiriyorduk. İyi ki bu değerli insanlar le yolum kesişmiş çünkü Sultan Alparslan diyarı laleler şehri Muş’ta okuyan öğrencilere rol model olduğum için çok mutluyum. Mesaj kutum doldu, taştı nerdeyse. Artık kendimse daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Umarım özellikle bu başarım tüm kadınları cesaretlendirir.

"MESUT ÖZİL KÜBRA'YI DÜNYAYA DUYURDU"

Twitter ve Instagram hesabında toplam 46.1 milyon takipçisi olan ve Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, Kübra’nın hikâyesini takipçileri ile paylaştı. Kübra ile ilgili Mesut Özil, “Hikâyen için teşekkürler Kübra. Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye’nin mühendis kızları modern Türkiye’nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir” yazarak takipçilerine seslendi.

"KÜBRA MUŞ VAKFI'NIN BAŞARILI 1071 BURSİYERİNDEN SADECE BİRİ"

Kübra’nın, Muş Vakfının başarılı 1071 bursiyerinden biri olduğunu belirten Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, geleceğimizin sigortası olan gençlerimizin eğitim ve öğretiminin daha da üst düzeye çıkması için imkânlar dâhilinde Kübra gibi başarılı öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Gültekin, “ Muş ili doğumlu Kübra Kutlu kızımız, 2014-2018 döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitime hayatına başladığında vakfımıza gelir boş vakitlerini burada değerlendirirdi. Vakfımızda halen Kübra gibi Muş doğumlu 1071 üniversite öğrencisine eğitim döneminde burs vermektedir. Ayrıca salı ve cumartesi günleri de vakfımız konferans salonunda 1 – 1,5 saat süren eğitimsel-sosyal ve mesleki konularda konferanslar verilmekte. 15 günde bir de hafta sonları şehrimizin yetiştirdiği akademisyen, iş adamı ve siyaset uzmanlarına serbest kürsüde konuşma imkânı sunmaktayız. Geleceğimizin sigortası olan gençlerimizin eğitim ve öğretiminin daha da üst düzeye çıkması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.