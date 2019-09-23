Hikmet Karaman: “3 puana açız”

İ.M. Kayserispor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. Öte yandan, bir grup öğrenci de öğretmenleriyle beraber antrenmanı ziyaret ederek, futbolculara gül verdi.

HİKMET KARAMAN: TAKIM BULUNMASI GEREKEN YERDE DEĞİL

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Oynadığımız son maçta bütün her şeyimiz 3 puan almak içindi. Özellikle futbolda 1-0 çok önemli bir sonuç. 1-0’dan sonra 2’yi bulmanız gerekiyor. 60 dakikaya yakın 1-0 devam ettirdik. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde skoru 2-0’a getirecek pozisyonlarımız var, iyi oyun var. Rakibin etkili atakları var. Maalesef çok şanssız da bir gol oldu. Belki başka pozisyonlar da gol olabilirdi. Çünkü 2 tane daha kalecimizin çıkardığı top var. İstemediğimiz bir skor. Maçtan sonra söylediğim gibi Pedro bizim için çok önemli bir futbolcu. Durumu ciddiydi, o fedakarlık yapıp oynadı. Hatta oyunda ben fazla tuttum. Çünkü orada bir pozisyon var, Pedro onu yüzde 100 gol yapar. Oyunun içindeki hem bitkin hali hem de zihinsel olarak vücudu ile o konsantrasyonunu birleştirememesi bizim hücum gücümüzdeki etkinliğimizi azalttı. Diğer bir önemli faktör de oyuna soktuğumuz oyuncuların oyuna katkı vermeleridir. Mesela Malatya-Galatasaray maçında gördük. 1-0’dan sonra Galatasaray’ın net pozisyonları var ama 2’yi atamayınca yiyorsun. Futbol böyle. Aynı şekilde biz yaşadık. 2’yi atamadığın zaman rakip risk alıyor, 1-0’ı korumak için risk alıyorsun ve psikolojin de etkileniyor. 5 puanda olsaydık ligin başka yerindeydik, 3 puanla başka yerindeyiz. Bu bizim gerçek gücümüz değil. Takım bulunması gereken yerde değil” ifadelerini kullandı.

"3 PUANA AÇIZ”

Konyaspor maçına kadar en iyi takımı hazırlayıp 3 puanla tanışmak istediklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

“Önümüzde 2 tane deplasman maçı var. İçeride kaybettiğimiz 2 tane maç var. Bu 2 deplasman maçında her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Oynadığımız 35 dakikalık bir bölüm var. O bölümü biraz daha fazlalaştırırsak, oyunun belirli bölümünde 1 oyuncu da oraya çıkarabilirsek çok farklı takım olacağız. O görüntü var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla puanı da almamız gerekiyor. Bunu da biliyorum. Taraftarlar kızgın olabilir. Beklentilerinin karşılığını ilk 5 hafta itibariyle almamış olabilirler ama bizim bunu yapacak gücümüz var. O duruşumuz da var. Bunu inşallah Konya’da gerçekleştirmek istiyoruz. Şamil ile Artem çok zor. Biz şu anda Pedro’nun toparlamasını bekliyoruz. Çünkü ciddi bir enfeksiyon geçirdi. Yeni katılan oyunculara maç oynatıyoruz. Maç oynatırken de katkılarının olmasını bekliyoruz. O katkılar geldiğinde oyuncu kalitelerinin de takıma katkısı ortaya çıkacak. Hafta sonuna kadar en iyi takımı ortaya çıkarıp 3 puanla tanışmak istiyoruz. Çünkü buna açız. Buna ihtiyacımız var.”