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"İKİ İSİM DE ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Son günlerde adı hem Kerem Alışık, hem de Uğur Güneş ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi. Altınbilek, "Gerçekten iki isim de çok yakın arkadaşım. Hiçbir zaman duygusal bir boyuta geçmedi arkadaşlığımız. Gerçekten aramızda hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.