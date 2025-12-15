Hilal Cebeci'nin Güllü yorumu tepki çekti
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Hilal Cebeci, merhume şarkıcı için kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti
Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'da 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.Güllü
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya götürülmüştü.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturmanın selametini sağlamak, delil karartılmasını ve tanıklar üzerinde baskı kurmasını engellemek ve kaçma şüphesini ortadan kaldırmak için "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.
Tüm bunların ardından şarkıcı Hilal Cebeci'nin 'Ne ekersen onu biçersin' etiketiyle yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti.Pınar Cebeci
Hilal Cebeci paylaşımında, Güllü’ye yönelik kişisel eleştirilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman agresifleşiyor, farklı ilişkiler yaşıyor. Bir de normal değil. Bu kızına o... diyorsun. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın."
Hilal Cebeci'nin paylaşımının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları; "Yaşarken söyleseydin de cevabını alsaydın" ve "Kişisel öfkesini kamuya mal etme" gibi çok sayıda yorum yaparak açıklamaların zamanlamasını ve üslubunu eleştirdi.