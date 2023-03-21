Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank'ın yayınladığı ultrason fotoğrafındaki ilginç görüntüye yorum yağdı: Bu bebek şimdiden aynı annesinin omuzlarına ve pazularına sahip

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    'Milyonluk Bebek', 'Erkekler Ağlamaz' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank, Philip Schneider ile 2018'de evlenmişti. İkiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden 48 yaşındaki Swank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekti. 
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    İkiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü "Bebek A ultrasonunda kameraya esniyor. Gerçek milyon dolarlık bebek" notuyla yayınlayan Hilary Swank'in paylaşımına yorum yağdı. 
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    Hilary Swank’in bir boksörü canlandırdığı ve ona ikinci Oscar’ını kazandıran filmin adı da 'Milyonluk Bebek' idi. Filmi için aylarca hazırlık yapan, boks ringine çıkıp dövüş eğitimi alan ve bu süreçte yaptığı antrenmanlarla tam bir sporcu fiziğine kavuşan Hilary Swank'in filmdeki pazulu kollarıyla karnındaki bebeğin havaya kaldırarak gösterdiği pazulu kolu birbirine benzetildi.
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    Bu şaşırtıcı görüntüye Hilary Swank'in Hollywood'daki arkadaşları da tepkisiz kalamadı. Hilary Swank'in paylaşımına Mariska Hargitay, "Süper bebeklere benden kalp" ifadelerini kullanırken, Kate Hudson ise "Bu bebek şimdiden aynı annesinin omuzlarına ve pazularına sahip" diye yazdı.
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    "SABAHLARI MİDE BULANTIM OLUYOR"

    Öte yandan ilk kez anne olmak için gün sayan Hilary Swank, geçtiğimiz aylarda hamilelik süreci ile alakalı konuşmuştu. "Sabahları mide bulantım oluyor" diyen Hilary Swank, 'Extra TV'ye verdiği röportajda, "Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor" şeklinde konuşmuştu.
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    "HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

    Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Hilary Swank, yeni dizisi 'Alaska Daily’yi çekerken gebeliğini gizli tutmanın zor olduğunu da itiraf etmişti.
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    "İNSANLAR ŞAŞIRIYORDU"

    "Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu" ifadelerini kullanan Hilary Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlatmıştı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini de söylemişti.
  • Hilary Swank'ın ikiz bebeklerinin ultrason fotoğrafına yorum yağdı - Magazin haberleri

    "UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ" DEMİŞTİ

    Hilary Swank, anne olmaya hazırlandığını, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" sözleriyle açıklamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News, Mega

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.