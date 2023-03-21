Hilary Swank’in bir boksörü canlandırdığı ve ona ikinci Oscar’ını kazandıran filmin adı da 'Milyonluk Bebek' idi. Filmi için aylarca hazırlık yapan, boks ringine çıkıp dövüş eğitimi alan ve bu süreçte yaptığı antrenmanlarla tam bir sporcu fiziğine kavuşan Hilary Swank'in filmdeki pazulu kollarıyla karnındaki bebeğin havaya kaldırarak gösterdiği pazulu kolu birbirine benzetildi.