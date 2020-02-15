Toplum sağlığını tehlikeye atan gıda ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde ifşa edildi.
Bu kapsamda, gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürün, bakanlığın internet sitesinde duyuruldu.
Gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, denetimlerin devam edeceğini sinyalini verdi.
Bakan Pakdemirli, "Bütün çabamız ve mücadelemiz dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Ayrıca, Pazartesi günü tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliği 6 gün boyunca devam edecek" diye konuştu.
İNTERNETTE SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Bakanlığın gıda güvenliğine yaptığı çalışmalar devam ederken, aralarında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay olan hileli ürünlerin bazılarının e-ticaret sitelerinde satışının devam ettiği ortaya çıktı.
Açıklanan hileli gıda listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, bu ürünlerin önemli bir bölümünün sanki sağlığa tehditleri yokmuş gibi internette satılmaya devam ettiğini tespit ettik.
Söz konusu ürünlere örnek vermek gerekirse, çay grubundan hileli bir ürünün e-ticaret sitesi N11'de ilanının durduğu görülüyor.
Başka hileli bir çayın da Groseri isimli online market tarafından satışına devam ettiği anlaşılıyor.
AYNI ÜRÜN BİRDEN FAZLA SİTEDE
Zeytinyağı grubundan ise, satışına devam eden hileli ürün sayısı daha fazla. Öyle ki, Türkiye'nin büyük e-ticaret sitelerinden N11, Trendyol ve Gittigidiyor, Bakanlığın sağlığa zararlı olarak duyurduğu bir zeytinyağı ürününe sitelerinde yer vermeye devam ediyorlar.
İşin ilginç yanı, söz konusu üç siteye de yönlendirme yapan Cimri.com'da da bu ürünün yer alıyor oluşu.
Yani, insan sağlığına zararlı olduğu açıklanan bir zeytinyağı, Türkiye'nin dört büyük online ticaret sitesinde halen satışa sunuluyor.
E-ticaret sitelerinde satışı devam eden riskli gıda grupları arasında enerji içecekleri de bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'ifşa listesinde' yer alan onlarca enerji içeceği markası, internette satılmaya devam ediliyor.
Yaptığımız araştırmada, bakanlığın açıklaması sonrası bazı ürünlerin online satışının durdurulduğuna da şahit olduk.
Bunlardan bir bal markasını aradığınızda, PTTAVM'de ürünün satışının iptal olduğu görülüyor. Aynı şekilde, riskli olarak tabir edilen bir peynir ürünü de Migros'u sanal mağazasında stok dışı olarak tüketiciye yansıtılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda olarak ifşa ettiği firmalar ve ürünleri ise şu şekilde;
|FİRMA ADI
|MARKA
|ÜRÜN ADI
|UYGUNSUZLUK
|PARTİ/SERİ NO
|Güven Bar Restaurant-Güven AKERİK - ORDU
|Votka
|Hacmen Alkol
|Yok
|Doruk Gıda İmalat ve paketleme- Celal BİLECEN Avcılar/İSTANBUL
|Diblong shot
|Tutti Frutti Aromalı Gazsız İçecek 20 ml
|İlaç etken maddesi (Sildenafil)
|1217
|Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. ADIYAMAN
|Zozex
|Juice of Hapiness içecek 150 ml
|İlaç etken maddesi (Sildenafil)
|173
|MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar/İSTANBUL
|Nitro Max Gold
|Ginseng Drink 50 ml
|İlaç etken maddesi (Sildenafil)
|Global Enerji İçecekleri -Ali YELYETMEZ Beylikdüzü/İSTANBUL
|48 Hours Gold
|Ginsengli Nar Aromalı İçecek 200 ml
|İlaç etken maddesi (Sildenafil)
|19
|Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL
|48 Hours Gold
|Ginseng Drink- Ginseng Nar Aromalı İçecek 150ml
|İlaç etken maddesi (Sildenafil)
|3062019
|Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA
|Billur Bal
|Süzme Çiçek Balı
|Diastaz Sayısı, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı
|1001
|Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA
|Balkaymak
|Süzme Çiçek Balı (700 gr)
|Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı
|0-301
|Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA
|Balkaymak
|Süzme Çiçek Balı (850 gr)
|Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz
|0-301
|Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA
|Balvital
|Süzme Çiçek Balı (850 gr)
|C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark
|0-401
|Okan Gıda Üretim Pazarlama 1-Faruk Okan İŞCAN: Altıntepsi Mah. Altıntepe Sok. No:51/B Bayrampaşa/İSTANBUL
|Cankat
|Kırmızı Tatlı Toz Biber
|Boya/Gıda Boyası Tespiti (Sudan 1)
|366702
|Agen Çay Pazarlama Söğütlü Mah. Hızırbey Sok. No:10/A Akçaabat/TRABZON
|Agen
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-02
|Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Hacı Sabancı Org. San. Böl. Cumhuriyet Bulvarı No:24 Sarıçam/ADANA
|Eyfel Opa
|Siyah Çay
|Şeker/Toplam Şeker kriteri yönünden TGK'ya uygunsuzluk
|44696
|Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi 1033 Sk. No:11 Tekkeköy SAMSUN
|Şule Çay Gold Siyah İnci Rize Çayı
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|Ç-01
|Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri-Ali YELYETMEZ Yakuplu Mah. 35. Sok. No:16/11 Beylikdüzü/İSTANBUL
|Nitro Max Gold
|Kahve
|İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)
|Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Yeşilyalı Mah.Organize Sanayi Bölgesi 9 Nolu Cad.No:6/1 Arsin/TRABZON
|Gökçay
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Çinik Mah. Büyüklü Bulvarı No:89 Tekkeköy-SAMSUN
|Çaysan Rize Çayı (Filiz Gold Siyah Çay)
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|Ç-02
|Uğur SERTKAYA Albatros Market Şemikler Mah. Gümüşüler Bulvarı No:70/A A Blok Zemin 10 Merkezefendi/DENİZLİ
|ViaMAX Power
|Kahve
|İlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)
|Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Torbalı/İZMİR)
|Egenin İncisi
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,trans yağ asitleri, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|0-3
|Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)
|V.D.Ege Köy
|Riviera Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|10
|Seyyar Manav- Cesim ŞEN (Nazilli/AYDIN)
|Zeytinyağı
|UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, peroksit değeri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)
|H. Başer Ege Pınarı
|Riviera Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|10(18 lt)
|Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)
|V.D.Ege Köy
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|13
|Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)
|Körfezbirlik
|Riviera Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|11(18 lt)
|Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/ANKARA)
|Karden
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri,Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması) ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|0-22
|Alba Ticaret-Rıza ALABAŞ(Selendi/MANİSA)
|H. Başer Ege Pınarı
|Riviera Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))
|011(18 lt)
|Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (EfelerAYDIN )
|Ayka Miraç
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
|0-3
|E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. ( Efeler/ AYDIN)
|Menderes
|Riviera Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti))
|0-1
|Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ayvalık/BALIKESİR)
|Sırma
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)
|85
|Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE)
|Yeni Ege
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti))
|0005
|Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)
|V.D.Ege Köy
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti))
|9 (18 lt)
|Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE)
|Ayvalık Safir
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|(U.V'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması),ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)
|02(2lt)
|Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR
|Black Gergedan Epimedium Çikolata
|Çikolata
|Sildenafil Tadalafil
|PT300717
|Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL
|7&24 Love Energy Chocolate For Man (24 gr*15)
|Çikolata
|Sildenafil
|Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL
|Mayon Energy Chocolate +18 For Man (28 gr*12)
|Çikolata
|Sildenafil
|Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL
|By Hercules Plus Energy Chocolate For Victory Woman (18 gr*12)
|Çikolata
|Sildenafil
|Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİR
|Ginseng Buzzer +18 Chocolate
|Çikolata
|Sildenafil Homosildenafil
|Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çatalca/İSTANBUL
|Festal Bitki Karışımlı Çikolata
|Çikolata
|Sildenafil
|0-95
|Göçmez Gıda-Engin GÖÇMEZ: Esenyurt/İSTANBUL
|High Power
|Enerji İçeceği
|Sildenafil
|11042018
|Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Talatpaşa Mah. Alakoç Sok. No:2/A Merkez Kağıthane/İSTANBUL
|Et Döner (Pişmiş)
|Sakatat Tespiti
|Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti./Sahabiye Mah., Çiğdem Sok., No:1/A, Kocasinan/KAYSERİ
|Çiğ Dana Köfte
|Sakatat Tespiti
|Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner)-Sedat PAMUKLU/Şeyhcui Mah., Kemal Nehrozoğlu Cad., No:62/A, Merkez/AMASYA
|Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et)
|Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti
|Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY/Alsancak Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:55/A, Kocasinan/KAYSERİ
|Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)
|Sakatat Tespiti
|Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:3/2, Kocasinan/KAYSERİ
|Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)
|Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti
|Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ/Cumhuriyet Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., Elvan Apt., No:104/B, Kocasinan/KAYSERİ
|Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)
|Sakatat Tespiti
|Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:160, Kocasinan/KAYSERİ
|Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)
|Sakatat Tespiti
|Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti./Yenipervane Mah., Atlas Cad., Altın Apt., No:9/A, Kocasinan/KAYSERİ
|Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)
|Sakatat Tespiti
|Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN/Bahçeleriçi Mah., Zübeyde Hanım Cad., No:30/3-C, Merkez/AMASYA
|Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et)
|Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti
|Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN/Liseler mah., Hükümet Cad., No:121/B, Ünye/ORDU
|Izgara Köfte
|Kanatlı Eti Tespiti
|Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.Ceylan Et/ Selahaddin Eyyubi Mah., Erzurum Kongre Cad., No:78, Esenyurt/İSTANBUL
|Dana Kıyma
|Kanatlı Eti Tespiti
|Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti./ Meydan Mah., 39022 Sk., No:4/A, Seyhan/ADANA
|Develizade
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|15032020
|Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./ İstasyon Mah., 6 Tisan Sk., No:10, Akşehir/Konya
|İzmir Köfte
|Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti
|Çorum Et-Sedat TÜR/ Yeni Hayat Mah., Yeni San. Sit., 5. Cad., No:21, Sungurlu/ÇORUM
|Çorum Et
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Meşhur Köfteci Deli Mehmet'in Yeri-Oğuzhan COŞKUN/Karakeçili Mah., Azap Ahmet Sk., No:33, ÇORUM
|Dana Köfte
|Kanatlı Eti Tespiti
|Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./Yeni Sanayi Sit., 7. Sk., No:22, Sungurlu/ÇORUM
|Salih Sucukları
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Yeni Sanayi Sitesi, 13. Blok, No:81, Sungurlu/ÇORUM
|Sun-Et Sucukları
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk
|Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN/Yeni Hayat Mah., Yeni Sanayi Sit., 1. Cad., No:190, Sungurlu/ÇORUM
|Köytaş Sucukları
|Dana Sucuk
|Baş Eti ve Sakatat Tespiti
|Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA
|Dora Et
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA
|Küçük Tekir
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANA
|Küçük Tekir
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA
|Develizade
|Kasap Sucuğu (Dana Sucuk)
|Baş Eti (Sakatat) Tespiti
|Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:14/A, Ümraniye/İSTANBUL
|Kasap Köfte (Dana-Kuzu Eti Karışımı)
|Kanatlı Eti Tespiti
|Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANA
|Dora Et
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu- Mahmut AKARSU/Belediyeevleri Mah., 84081 Sokak, No:34/A, Çukurova/ADANA
|Lahmacun Harcı (DanaKoyun Eti Karışık)
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yani Mah. İncirlik Bulv. Büyük Toptancılar Çarşısı 2075 Sk. 5. Blok No:64 Sarıçam/ADANA
|Uludağlar
|Yarım Yağlı Yoğurt
|Natamisin
|170
|Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Fevzi TOPRAK Yıldırım Mah. Nur Sok. No:3/A Suruç/ŞANLIURFA
|Ak Dünya Sade Yağları
|Ak Dünya Sade Yağları
|Bitkisel Yağ
|Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/KONYA
|Dorak
|Yarım Yağlı Eritme Torba Peyniri
|Süt Yağı Harici Yağ Nişasta
|191127
|Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay /KONYA
|Kayatepe
|Yarım Yağlı Eritme Peyniri
|Bitkisel Yağ
|Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. Semt Sahil Cad. No:55 Edremit/VAN
|Sütçü Tereyağı
|Tereyağı
|Bitkisel Yağ
|Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Düden Mah. Hanımeli Sok. Altınova Kepez/ANTALYA
|Sütsa Hakkı YALLIOĞLU
|Süzme Yoğurt
|Süt Yağı Harici Yağ
|Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir
|Baltalı
|Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g)
|İnek Sütü Aranması
|Boyraz Yöresel Ürünler Burak Boyraz Mahmutpaşa Mah. G.O.P Bulvarı No:267 TOKAT
|Tereyağı
|Tereyağı
|Bitkisel yağ
|Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Hacıköy Mah. Hacılar Cad. No:44 Merkez Arifiye - Sakarya
|Adapey Süt Ürünleri Tereyağ
|Adapey Süt Ürünleri Tereyağı
|Süt Yağı Harici Yağ
|Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle/ANKARA
|Vip Ortadoğu
|Tereyağı (10 gr)
|Bitkisel Yağ
|PN:03, Seri No:01
|Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Hacıkadı Mah.Küçük Sanayi Sitesi C / Blok No:12 Perşembe Çaycuma /ZONGULDAK
|Çaycuma Veterinerlik
|Manda Yoğurdu
|İnek Sütü Aranması
|Balat Yöresel Ürünler
|Gold Balat 67
|Manda Yoğurdu
|İnek Sütü Aranması
|Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Satıbeyler Mah. Atatürk Cad. No:122 Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAK
|Perihan Abla
|Manda Yoğurdu
|İnek Sütü Aranması
|KDZ Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belen Yeni Mah. 1 No lu San. Cad. D Blok No: 1 Ereğli /ZONGULDAK
|Çapcı
|Tam Yağlı Kaşar Peyniri
|Bitkisel Yağ, Nişasta
|126
|Hafize Ana Köy Ürünleri- Serkan Erişoğlu Merkez Mah. Ankara Cad. No:66/A Bakacakkadı /ZONGULDAK
|Hafize Ana
|Manda Yoğurdu
|İnek Sütü Aranması
|ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Ata OSB Mah. Denizli Bulv.No:116/1 Efeler/AYDIN
|Şifa Süt Yarım Yağlı Süzme Yoğurt
|Süzme Yoğurt
|Süt Yağı Harici Yağ
|Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1 Düzce Seferihisar - İzmir
|Baltalı
|Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g)
|İnek Sütü Aranması
|1930501
|Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. / İstasyon Mevkii No:11 Belevi Beldesi Selçuk - İzmir
|Çeşme
|Çeşme Tereyağı 10g
|Bitkisel yağ
|Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Düden Mah. Hanımeli Sok. No:767 Altınova Kepez Antalya
|Sütsa Yallıoğlu
|Sütsa Yallıoğlu Süzme Yoğurt
|Süt Yağı Harici Yağ
|Aktif Farma Kimya Ticaret Limited Şirketi Ümraniye/İSTANBUL
|Emodex
|Kapsül Mineral, Vitamin, Bitki Ekstresi, Aminoasit, Koenzim Q10 Karışımı İçeren Takviye Edici Gıda
|Sildenafil
|17201403
|Naturals Bitkisel ÜrünlerRemzi DURAK/ Derince/KOCAELİ
|Naturals
|Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun
|Sildenafil
|001
|Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ
|Mysem Life
|Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun
|Parasetamol ve Sildenafil
|Lokman Aktar Şifalı Bitkiler Gıda Takv. Akt. Bah. Bitk. Yağ Tic. Enver Polat Merkez/AFYON
|Tatanga
|Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun
|Sildenafil
|122021
|Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN
|Şahımerdan
|Mesir Macunu Karışımlı Macun
|Sildenafil
|Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN
|Şahımerdan
|Ballı Zencefil Karışımlı Bitkisel Macun
|Sildenafil
|Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN
|Naturals
|Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun
|Sildenafil
|Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa
|Maccun Plus
|Ballı Bitkisel Macun
|Tadalafil
|300/40gr
|Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa
|Maccun Plus
|Ballı Bitkisel Macun
|Tadalafil
|300/240gr
|Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa
|Maccun Plus
|Ballı Bitkisel Macun
|Tadalafil
|0-15
|Ötüken Ticaret - Sedat OMUZUBOZLU Etimesgut/ANKARA
|Kamagra
|Capsule
|Sildenafil
|70-10
|Satış Yeri: Waden SağlıkVeysi DENLİ Artuklu/MARDİN
|Themra
|Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun
|Sildenafil
|0-20
|Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmit/KOCAELİ
|Sidra Maximum Power
|Bitkisel Karışımlı Ginsengli Macun
|Sildenafil
|Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmit/KOCAELİ
|Sidra Maximum Power
|Bitkisel Karışımlı Ginsengli Macun
|Sildenafil
|10.12.2023
|Satış yeri: Bahar BitkiselMehmet ÇIRAK Konyaaltı/ANTALYA
|Eniola
|Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun
|Sildenafil
|20.01.2020
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