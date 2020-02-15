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Haberlerİş-YaşamHileli ürünler hala satışta

Bakanlığın açıkladığı sağlığa zararlı ürünler hala satışta

Tarım ve Orman Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etti. İlk etapta 74 markanın 99 ürününü ifşa eden Bakanlık, denetimlere devam edeceğinin de sinyalini verdi. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, "Ürünler tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Pazartesi günü tüm ülkede denetim seferberliğine başlıyoruz" dedi. Bakanlık her ne kadar toplum sağlığını korumaya yönelik ciddi adımlar atsa, yaptığımız araştırmaya göre riskli ürün olarak duyurulan birçok ürün e-ticaret sitelerinde satılmaya devam ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı
HABERTURK.COM

Toplum sağlığını tehlikeye atan gıda ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde ifşa edildi.

Bu kapsamda, gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürün, bakanlığın internet sitesinde duyuruldu.

Gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, denetimlerin devam edeceğini sinyalini verdi.

Bakan Pakdemirli, "Bütün çabamız ve mücadelemiz dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Ayrıca, Pazartesi günü tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliği 6 gün boyunca devam edecek" diye konuştu.

İNTERNETTE SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın gıda güvenliğine yaptığı çalışmalar devam ederken, aralarında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay olan hileli ürünlerin bazılarının e-ticaret sitelerinde satışının devam ettiği ortaya çıktı.

Açıklanan hileli gıda listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, bu ürünlerin önemli bir bölümünün sanki sağlığa tehditleri yokmuş gibi internette satılmaya devam ettiğini tespit ettik.

Söz konusu ürünlere örnek vermek gerekirse, çay grubundan hileli bir ürünün e-ticaret sitesi N11'de ilanının durduğu görülüyor.

Başka hileli bir çayın da Groseri isimli online market tarafından satışına devam ettiği anlaşılıyor. 

AYNI ÜRÜN BİRDEN FAZLA SİTEDE

Zeytinyağı grubundan ise, satışına devam eden hileli ürün sayısı daha fazla. Öyle ki, Türkiye'nin büyük e-ticaret sitelerinden N11, Trendyol ve Gittigidiyor, Bakanlığın sağlığa zararlı olarak duyurduğu bir zeytinyağı ürününe sitelerinde yer vermeye devam ediyorlar.

İşin ilginç yanı, söz konusu üç siteye de yönlendirme yapan Cimri.com'da da bu ürünün yer alıyor oluşu. 

Yani, insan sağlığına zararlı olduğu açıklanan bir zeytinyağı, Türkiye'nin dört büyük online ticaret sitesinde halen satışa sunuluyor.

E-ticaret sitelerinde satışı devam eden riskli gıda grupları arasında enerji içecekleri de bulunuyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'ifşa listesinde' yer alan onlarca enerji içeceği markası, internette satılmaya devam ediliyor.

Yaptığımız araştırmada, bakanlığın açıklaması sonrası bazı ürünlerin online satışının durdurulduğuna da şahit olduk.

Bunlardan bir bal markasını aradığınızda, PTTAVM'de ürünün satışının iptal olduğu görülüyor. Aynı şekilde, riskli olarak tabir edilen bir peynir ürünü de Migros'u sanal mağazasında stok dışı olarak tüketiciye yansıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda olarak ifşa ettiği firmalar ve ürünleri ise şu şekilde;

FİRMA ADIMARKAÜRÜN ADIUYGUNSUZLUKPARTİ/SERİ NO
Güven Bar Restaurant-Güven AKERİK - ORDU VotkaHacmen AlkolYok
Doruk Gıda İmalat ve paketleme- Celal BİLECEN Avcılar/İSTANBUL Diblong shotTutti Frutti Aromalı Gazsız İçecek 20 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil)1217
Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. ADIYAMANZozexJuice of Hapiness içecek 150 mlİlaç etken maddesi (Sildenafil) 173
MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti.  Avcılar/İSTANBULNitro Max GoldGinseng Drink 50 mlİlaç etken maddesi (Sildenafil) 
Global  Enerji İçecekleri -Ali YELYETMEZ Beylikdüzü/İSTANBUL48 Hours GoldGinsengli Nar Aromalı  İçecek 200 ml İlaç etken maddesi (Sildenafil)19
Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL48 Hours GoldGinseng Drink- Ginseng Nar Aromalı İçecek 150mlİlaç etken maddesi (Sildenafil)3062019
Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/  Çankaya/ANKARABillur BalSüzme Çiçek BalıDiastaz Sayısı, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı1001
Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/  Çankaya/ANKARABalkaymakSüzme Çiçek Balı  (700 gr)Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı0-301
Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/  Çankaya/ANKARABalkaymakSüzme Çiçek Balı  (850 gr)Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz0-301
Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/  Çankaya/ANKARABalvitalSüzme Çiçek Balı  (850 gr)C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark0-401
Okan Gıda Üretim Pazarlama 1-Faruk Okan İŞCAN: Altıntepsi Mah. Altıntepe Sok. No:51/B Bayrampaşa/İSTANBULCankatKırmızı Tatlı Toz BiberBoya/Gıda Boyası Tespiti (Sudan 1)366702
Agen Çay Pazarlama Söğütlü Mah. Hızırbey Sok. No:10/A Akçaabat/TRABZONAgenSiyah ÇayBoya/Gıda Boyası TespitiA-02
Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti.  Hacı Sabancı Org. San. Böl. Cumhuriyet Bulvarı No:24 Sarıçam/ADANAEyfel OpaSiyah ÇayŞeker/Toplam Şeker  kriteri yönünden TGK'ya uygunsuzluk44696
Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi 1033 Sk. No:11 Tekkeköy SAMSUNŞule Çay Gold Siyah İnci Rize ÇayıSiyah ÇayBoya/Gıda Boyası TespitiÇ-01
Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri-Ali YELYETMEZ  Yakuplu Mah. 35. Sok. No:16/11 Beylikdüzü/İSTANBULNitro Max GoldKahveİlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil) 
Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Yeşilyalı Mah.Organize Sanayi Bölgesi 9 Nolu Cad.No:6/1 Arsin/TRABZONGökçaySiyah ÇayBoya/Gıda Boyası TespitiA-001
Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Çinik Mah. Büyüklü Bulvarı No:89 Tekkeköy-SAMSUNÇaysan Rize Çayı (Filiz Gold Siyah Çay)Siyah ÇayBoya/Gıda Boyası TespitiÇ-02
Uğur SERTKAYA Albatros Market Şemikler Mah. Gümüşüler Bulvarı No:70/A A Blok Zemin 10 Merkezefendi/DENİZLİViaMAX PowerKahveİlaç Etken Maddesi Tespiti(Sildenafil)
 		 
Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Torbalı/İZMİR)Egenin İncisiNatürel Sızma Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,trans yağ asitleri, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))0-3
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)V.D.Ege Köy Riviera Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))10
Seyyar Manav- Cesim ŞEN (Nazilli/AYDIN) ZeytinyağıUV'de özgül soğurma,  yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, peroksit değeri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))        
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti))10(18 lt)
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)V.D.Ege KöyNatürel Sızma Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 13
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)Körfezbirlik Riviera Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 11(18 lt)
Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/ANKARA)KardenNatürel Sızma Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma,  yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri,Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması) ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 0-22
Alba Ticaret-Rıza ALABAŞ(Selendi/MANİSA)H. Başer Ege Pınarı Riviera Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu ,ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) 011(18 lt)
Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (EfelerAYDIN )Ayka MiraçNatürel Sızma Zeytinyağı(Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu,  trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)0-3
E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.                 ( Efeler/ AYDIN)Menderes Riviera Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti))   0-1
Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ayvalık/BALIKESİR)SırmaNatürel Sızma ZeytinyağıYağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması) 85
Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE)Yeni EgeNatürel Sızma Zeytinyağı(Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, mumsu madde miktarı,  ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) 0005
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Orhangazi/BURSA)V.D.Ege KöyNatürel Sızma Zeytinyağı(UV'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı,  ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti))   9 (18 lt)
Yağmur Gıda -Bünyamin SALTIK (ÇANAKKALE)Ayvalık SafirNatürel Sızma Zeytinyağı(U.V'de  özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu,sterol kompozisyonu Yağ asidi etil esterleri(daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması),ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) 02(2lt)
Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR            Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİRBlack Gergedan Epimedium ÇikolataÇikolataSildenafil TadalafilPT300717
Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBUL7&24 Love Energy Chocolate For Man (24 gr*15)ÇikolataSildenafil 
Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBULMayon Energy Chocolate +18 For Man (28 gr*12)ÇikolataSildenafil 
Mehmet Yasin KURUÇİMEN Bahçelievler/İSTANBULBy Hercules Plus Energy Chocolate For Victory Woman (18 gr*12)ÇikolataSildenafil 
Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İZMİR            Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İZMİRGinseng Buzzer +18 Chocolate ÇikolataSildenafil Homosildenafil 
Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti.              Çatalca/İSTANBULFestal Bitki Karışımlı Çikolata Çikolata Sildenafil 0-95
Göçmez Gıda-Engin GÖÇMEZ: Esenyurt/İSTANBULHigh PowerEnerji İçeceğiSildenafil11042018
Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Talatpaşa Mah. Alakoç Sok. No:2/A  Merkez Kağıthane/İSTANBUL  Et Döner (Pişmiş)Sakatat Tespiti 
Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti./Sahabiye Mah., Çiğdem Sok., No:1/A, Kocasinan/KAYSERİ Çiğ Dana Köfte Sakatat Tespiti  
Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner)-Sedat PAMUKLU/Şeyhcui Mah., Kemal Nehrozoğlu Cad., No:62/A, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et) Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti 
Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY/Alsancak Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:55/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)Sakatat Tespiti  
Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:3/2, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti 
Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ/Cumhuriyet Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., Elvan Apt., No:104/B, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)Sakatat Tespiti  
Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ/Mehmet Akif Ersoy Mah., Yavuz Sultan Selim Cad., No:160, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)Sakatat Tespiti  
Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti./Yenipervane Mah., Atlas Cad., Altın Apt., No:9/A, Kocasinan/KAYSERİ Sucuk İçi (Dana Etli Hazırlanmış Et Karışımı)Sakatat Tespiti  
Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN/Bahçeleriçi Mah., Zübeyde Hanım Cad., No:30/3-C, Merkez/AMASYA Kıymalı Pide Harcı (Kırmızı Et)Kanatlı Eti ve Sakatat Tespiti 
Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN/Liseler mah., Hükümet Cad., No:121/B, Ünye/ORDU
 		  Izgara KöfteKanatlı Eti Tespiti 
Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti.Ceylan Et/ Selahaddin Eyyubi Mah., Erzurum Kongre Cad., No:78, Esenyurt/İSTANBUL Dana KıymaKanatlı Eti Tespiti 
Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti./ Meydan Mah., 39022 Sk., No:4/A, Seyhan/ADANADevelizadeIsıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti15032020
Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti./ İstasyon Mah., 6 Tisan Sk., No:10, Akşehir/Konya İzmir KöfteKanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti 
Çorum Et-Sedat TÜR/ Yeni Hayat Mah., Yeni San. Sit., 5. Cad., No:21, Sungurlu/ÇORUMÇorum EtIsıl İşlem Görmüş Dana SucukBaş Eti (Sakatat) Tespiti 
Meşhur Köfteci Deli Mehmet'in Yeri-Oğuzhan COŞKUN/Karakeçili Mah., Azap Ahmet Sk., No:33, ÇORUM Dana KöfteKanatlı Eti Tespiti 
Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./Yeni Sanayi Sit., 7. Sk., No:22, Sungurlu/ÇORUMSalih SucuklarıIsıl İşlem Görmüş Dana SucukBaş Eti (Sakatat) Tespiti 
Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./ Yeni Sanayi Sitesi, 13. Blok, No:81, Sungurlu/ÇORUMSun-Et SucuklarıIsıl İşlem Görmüş  SucukBaş Eti (Sakatat) Tespiti 
Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN/Yeni Hayat Mah., Yeni Sanayi Sit., 1. Cad., No:190, Sungurlu/ÇORUMKöytaş SucuklarıDana SucukBaş Eti ve Sakatat Tespiti 
Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANADora EtIsıl İşlem Görmüş Dana SucukBaş Eti (Sakatat) Tespiti 
Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANAKüçük TekirIsıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti 
Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI/Aydınlar Mah., Vefa Cad., No:268/B, Seyhan/ADANAKüçük TekirIsıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı Eti ve Baş Eti (Sakatat) Tespiti 
Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANADevelizadeKasap Sucuğu (Dana Sucuk)Baş Eti (Sakatat) Tespiti 
Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ/Tepeüstü Mah., Doğanevler Cad., No:14/A, Ümraniye/İSTANBUL  Kasap Köfte (Dana-Kuzu Eti Karışımı)Kanatlı Eti Tespiti 
Dora Et-Sadun DORA/ Meydan Mah., Bakımyurdu Cad., No:149/A, Seyhan/ADANADora EtIsıl İşlem Görmüş Dana SucukTek Tırnaklı Eti Tespiti 
Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu- Mahmut AKARSU/Belediyeevleri Mah., 84081 Sokak, No:34/A, Çukurova/ADANA Lahmacun Harcı (DanaKoyun Eti Karışık)Tek Tırnaklı Eti Tespiti 
Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yani Mah. İncirlik Bulv. Büyük Toptancılar Çarşısı 2075 Sk. 5. Blok No:64 Sarıçam/ADANAUludağlarYarım Yağlı YoğurtNatamisin170
Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Fevzi TOPRAK Yıldırım Mah. Nur Sok. No:3/A Suruç/ŞANLIURFAAk Dünya Sade YağlarıAk Dünya Sade YağlarıBitkisel Yağ 
Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.  Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/KONYADorakYarım Yağlı Eritme Torba PeyniriSüt Yağı Harici Yağ Nişasta191127
Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay /KONYA KayatepeYarım Yağlı Eritme  PeyniriBitkisel Yağ 
Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Yeni Mah. Semt Sahil Cad. No:55 Edremit/VANSütçü TereyağıTereyağıBitkisel Yağ 
Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Düden Mah. Hanımeli Sok. Altınova Kepez/ANTALYASütsa Hakkı YALLIOĞLUSüzme Yoğurt Süt Yağı Harici Yağ  
Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1  Düzce Seferihisar - İzmir BaltalıOlgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g)İnek Sütü Aranması 
Boyraz Yöresel Ürünler Burak Boyraz Mahmutpaşa Mah. G.O.P Bulvarı No:267 TOKATTereyağıTereyağı Bitkisel yağ 
Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.            Hacıköy Mah. Hacılar Cad. No:44 Merkez Arifiye - Sakarya Adapey Süt Ürünleri TereyağAdapey Süt Ürünleri TereyağıSüt Yağı Harici Yağ 
Vip Ortadoğu Gıda Turz. İnş. Turz. İnş. Taah. İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. / İvedikköy Mah. 1468.Cad. 2265.Sok. No:10/A1-A2-A3-A4 Yenimahalle/ANKARAVip OrtadoğuTereyağı (10 gr)Bitkisel YağPN:03, Seri No:01
Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Hacıkadı Mah.Küçük Sanayi Sitesi C / Blok No:12 Perşembe Çaycuma /ZONGULDAKÇaycuma VeterinerlikManda Yoğurduİnek Sütü Aranması 
Balat Yöresel Ürünler Gold Balat 67Manda Yoğurduİnek Sütü Aranması 
Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Satıbeyler Mah. Atatürk Cad. No:122 Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAKPerihan AblaManda Yoğurduİnek Sütü Aranması 
KDZ Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belen Yeni Mah. 1 No lu San. Cad. D Blok No: 1 Ereğli /ZONGULDAKÇapcıTam Yağlı Kaşar PeyniriBitkisel Yağ, Nişasta126
Hafize Ana Köy Ürünleri- Serkan Erişoğlu Merkez Mah. Ankara Cad. No:66/A Bakacakkadı /ZONGULDAKHafize Ana Manda Yoğurduİnek Sütü Aranması 
ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Ata OSB Mah. Denizli Bulv.No:116/1 Efeler/AYDINŞifa Süt Yarım Yağlı Süzme YoğurtSüzme YoğurtSüt Yağı Harici Yağ 
Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. / Kızılcayer Kümeevler No:12/1  Düzce Seferihisar - İzmir BaltalıOlgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri (300 g)İnek Sütü Aranması1930501
Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. / İstasyon Mevkii No:11 Belevi Beldesi Selçuk - İzmirÇeşme Çeşme Tereyağı 10gBitkisel yağ 
Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Düden Mah. Hanımeli Sok. No:767 Altınova Kepez AntalyaSütsa Yallıoğlu Sütsa Yallıoğlu Süzme YoğurtSüt Yağı Harici Yağ 
Aktif Farma Kimya Ticaret Limited Şirketi Ümraniye/İSTANBULEmodexKapsül Mineral, Vitamin, Bitki Ekstresi, Aminoasit, Koenzim Q10 Karışımı İçeren Takviye Edici GıdaSildenafil17201403
Naturals  Bitkisel  ÜrünlerRemzi  DURAK/  Derince/KOCAELİ NaturalsBitkisel Karışımlı Epimedyumlu MacunSildenafil001
Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.              İzmit/KOCAELİ Mysem LifeEpimedyumlu Bitkisel Karışımlı MacunParasetamol ve Sildenafil 
Lokman Aktar Şifalı Bitkiler Gıda Takv. Akt. Bah. Bitk. Yağ Tic. Enver Polat            Merkez/AFYONTatangaEpimedyumlu Bitkisel Karışımlı MacunSildenafil122021
Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ  Akdeniz/MERSİNŞahımerdanMesir Macunu Karışımlı MacunSildenafil 
Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ  Akdeniz/MERSİNŞahımerdanBallı Zencefil Karışımlı Bitkisel MacunSildenafil 
Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ  Akdeniz/MERSİNNaturalsBitkisel Karışımlı Epimedyumlu MacunSildenafil 
Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/ManisaMaccun PlusBallı Bitkisel MacunTadalafil300/40gr
Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/ManisaMaccun PlusBallı Bitkisel MacunTadalafil300/240gr
Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/ManisaMaccun PlusBallı Bitkisel MacunTadalafil0-15
Ötüken Ticaret - Sedat OMUZUBOZLU       Etimesgut/ANKARAKamagra CapsuleSildenafil70-10
Satış Yeri: Waden SağlıkVeysi DENLİ Artuklu/MARDİNThemraEpimedyumlu Bitkisel Karışımlı MacunSildenafil0-20
Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./                İzmit/KOCAELİSidra Maximum PowerBitkisel Karışımlı Ginsengli Macun Sildenafil 
Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./                İzmit/KOCAELİSidra Maximum PowerBitkisel Karışımlı Ginsengli Macun Sildenafil10.12.2023
Satış yeri: Bahar BitkiselMehmet ÇIRAK Konyaaltı/ANTALYAEniola Ginsengli Bitkisel Karışımlı MacunSildenafil 20.01.2020


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