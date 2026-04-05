        Hindistan 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı | Dış Haberler

        Hindistan 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı

        Hindistan'ın, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasının etkisiyle 7 yıl aradan sonra yeniden İran'dan petrol aldığı bildirildi.

        Giriş: 05.04.2026 - 00:00
        Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin rafinerilerinin ham petrol ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşıladığı, bu kapsamda İran'dan da yeniden alım yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, İran'dan petrol ithalatında ödeme konusunda herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi.

        Hindistan'ın ham petrolü 40'tan fazla ülkeden temin ettiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin ticari değerlendirmelere göre farklı kaynak ve coğrafyalardan petrol tedarik etme esnekliğine sahip olduğu kaydedildi.

        Hindistan, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlara tanıdığı muafiyetleri 2019'da yenilememesinin ardından bu ülkeden petrol alımını durdurmuştu.

        ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

