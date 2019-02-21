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Protokol gereği, Hindistan başbakanı yabancı bir devlet yetkilisini havaalanında karşılamak için yerine başka bir bakan veya yetkili gönderirken, Modi, Selman'ı elinde çiçeklerle Yeni Delhi Havalimanında kendisi karşıladı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla, "Protokolün kırılarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başladığını" ifade etti.
Modi, twitter hesabından, "Hindistan, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaktan memnun." paylaşımını yaptı.
100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ
Prens Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistanlı hacılar için de kotanın 200 bine çıkarıldığı açıklandı.
Veliaht Prens'in Başbakan Modi ile görüşmesinde ayrıca ülkeye 100 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği belirtildi. Bu meblağın 11 milyar dolarının, ülkenin batısında Umman Denizi kıyısındaki Maharaştra eyaletinde kurulacak dev petrokimya tesisi projesine harcanacağı, 89 milyar doların da çeşitli ekonomik iş birliği projelerinde değerlendirileceği ifade edildi. Taraflar görüşmede turizm, iskan, finans ve yayıncılık alanlarında ikili iş birliği öngören 5 mutabakat zaptı imzaladı.
PAKİSTAN'DA 20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Suudi Arabistan ve Pakistan, petrokimya, enerji ve madencilik gibi alanlarda 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, Suudi hapishanelerinde bulunan 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti. Bunun üzerine Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Suudi hapishanelerinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi.
Pakistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan takdim edildi. Törende konuşan Prens Selman, "Beni, ülkenin en önemli sivil nişanı ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAK
Suudi Arabistan'ın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi düşürmek için çalışacağı bildirildi.
Selman ile Modi görüşmesinin ardından, Hindistan ve Pakistan arasındaki Yeni Delhi-İslamabad diyaloğunun yeniden başlaması konusunda görüş birliği sağlandığı bildirildi.
Keşmir'de 14 Şubat'ta bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetmiş ve bölgede Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Pakistan'ı suçlayan Hindistan, krizin çözümü için Veliaht Prens'ten yardım istemişti.
MANCHESTER UNITED'I SATIN ALMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı 3.8 milyar Pound karşılığında satın almak istediği iddia edildi.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, takımın şimdiki sahibi Glazer ailesine 3.8 milyar Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Kulübe yakında kaynaklar Glazer ailesinin kulübü satmak istediği haberlerini yalanlasa da Selman'ın vereceği yüksek teklifi daha da artırmak için nazlandığı ve rakamın daha da artırarak satacağı yazılıyor. ABD'li aile, İngiliz ekibini bundan 14 yıl önce 790 milyon Pound'a satın almıştı.
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