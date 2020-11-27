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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyretmeye devam ederken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 524 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bin 223'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 43 bin 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 309 bin 871'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 718 bin 517 kişi iyileşti.

Hindistan'da 10 gündür dünyada en fazla günlük vakanın görüldüğü ülke konumdayken, ABD ve Brezilya'daki yüksek artışlarla 3'üncü sıraya geriledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Bu arada başkent Yeni Delhi'de bir özel hastanenin koronavirüs tedavi bölümünde çıkan yangından en az 5 hastanın hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı ikinci kez 500'ün üzerine çıktı.

Ülkede son 24 saatte 569 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 32 bin 887'ye çıktı, 27 bin 103 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 516'ya yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 495'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 558 kişi iyileşti.

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