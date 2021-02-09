Hindistan'da Eyaletler Konseyi, Cammu Keşmir yeniden yapılanma yasa tasarısında yapılan değişikliği kabul etti

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ANI ajansındaki habere göre, geçen hafta İçişleri Bakanı G. Kishan Reddy tarafından sunulan yasa tasarısında yapılan değişiklik Eyaletler Konseyinde görüşüldü.

Konseyde kabul edilen 2021 Cammu Keşmir yeniden yapılanma yasa tasarısında yapılan değişiklik, Cammu Keşmir'in Hindistan İdari Hizmetleri, Hindistan Polis Teşkilatı ve Hindistan Orman Hizmetlerindeki kadrosunu, Arunaçal Pradeş, Goa, Mizoram eyaletlerini ve 8 Birlik Toprağını kapsayan ve AGMUT olarak bilinen merkez kadrosu ile birleştirmeyi öngörüyor.

Hindistan hükümeti tarafından ocak ayında, bürokratik işleyişle ilgili yeni bir yönetmelik uygulamaya konulmuştu. Buna göre, Cammu Keşmir'de görev yapacak bürokrat kadroları ve memurların, Arunaçal Pradeş, Goa ve Mizoram eyaletlerini ve 8 Birlik Toprağını kapsayan ve AGMUT olarak bilinen merkezi havuz sistemiyle atanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin, Keşmir halkını yetkisiz kılmaya yönelik yeni bir adım olduğu ifade ediliyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.