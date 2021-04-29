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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs felaketi! - Haberler
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Hindistan'da koronavirüs felaketi!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da son 24 saatte 379 bini aşkın yeni vaka kaydedilmesiyle yeni bir rekor kırıldı. Ülkedeki salgının gidişatı büyük endişe yaratırken, cenazeleri taşıyan ambulansların krematoryumların önünde uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs felaketi! - Haberler
Hindistan'da korona felaketi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısında 379 bin 257 ile yeni bir rekor kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524'e yükselirken, ölenlerin sayısı 204 bin 832'ye ulaştı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA HİNDİSTAN'DAN AYRILMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, en yüksek seviye olan 4. Düzey Seyahat Tavsiyesi ile salgın nedeniyle vatandaşlarına Hindistan'dan bir an önce ayrılmaları ve bu ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık paylaşımında, Hindistan'daki Kovid-19 hastalarının ilaca erişiminin ciddi şekilde kısıtlı olduğu vurgulandı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği de Hindistan'da hastanelerin yatak ve oksijen tedarikinde sorunlar yaşadığını, ABD vatandaşlarının yatak sıkıntısı nedeniyle hastanelere kabul edilmediğini ve bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı uygulandığını bildirdi.

SALGININ ORTASINDA YEREL MECLİS SEÇİMLERİ

Bu arada Hindistan'ın 90 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde vatandaşlar, yerel meclis seçimi için Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde sandığa gitti.

Seçimde siyasi partiler 294 sandalyeli yerel mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışıyor.

Eyalette 2016'daki seçimde "All India Trinamool Congress", 211 sandalyeyi alarak yerel mecliste çoğunluğu sağlamıştı.

KREMANTORYUMLARIN ÖNÜNDE AMBULANS KUYRUĞU

Solunum cihazına bağlı hastalar için oksijen temin edilmesinde sıkıntılar yaşanırken, krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle cansız bedenler kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

Oksijen tedarikinin kısıtlı şekilde sürdürüldüğü, günlük ölüm sayısında rekor üstüne rekor kırılan Hindistan'da krematoryumlar da aralıksız bir şekilde çalışıyor.

Krematoryumların yetersiz kalmasıyla hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, açık alanlara kurulan derme çatma krematoryumlarda da yakılmaya devam ediliyor.

Cenazeleri taşıyan ambulanslar da krematoryumların önünde uzun kuyruk oluşturdu.

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