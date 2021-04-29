Hint varyantında korkutan senaryo!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKorkutan senaryo! SON DAKİKA: Hindistan mutasyonu aşı olanları tehdit ediyor
ABONE OL

Hindistan varyantı Covid aşısı olanları ve hastalığı geçirenleri olumsuz etkileyebilir!

Çift mutasyonlu Hindistan varyantı, Türkiye'de de tespit edildi. Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Hint varyantının ne kadar tehlikeli olacağı henüz belli değil, diğer varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz erken ama en çok korktuğumuz şey; Hindistan varyantı, Covid enfeksiyonu geçirenlerin ve aşılı kişilerin koruyuculuğunu olumsuz etkileyebilir. Kişi, Covid enfeksiyonu geçirmiş olsa da aşılanmış olsa da şimdiki varyantlara karşı olan koruyuculuğu sıkıntıya girebilir" açıklamasında bulundu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Korkutan senaryo! SON DAKİKA: Hindistan mutasyonu aşı olanları tehdit ediyor
Hint varyantında korkutan senaryo!
0:00 / 0:00

Türkiye'de 5 kişide Hindistan varyantı tespit edildi. İngiltere, Belçika, Almanya, Yunanistan, İsviçre, ABD, Avustralya gibi ülkelerde de saptanan Hindistan varyantı, yeni endişeleri de beraberinde getirdi. Çift mutasyonlu Hindistan varyantının Covid aşısı olanlarda ve Covid enfeksiyonu geçirenlerde koruyuculuğu olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

HİNT VARYANTI, AŞILANANLARDA VE HASTALIĞI GEÇİRENLERDE KORUYUCULUĞU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Hindistan varyantına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Hindistan varyantı, diğerlerinden daha farklı olarak çift mutasyonlu. Hint mutasyonu, ilk önce Hindistan'da çıktı ama diğer ülkelerde de görüldü. Hint varyantının ne kadar tehlikeli olacağı henüz belli değil, diğer varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığını söylemek için henüz erken. En çok korktuğumuz şey; Hindistan varyantı, Covid enfeksiyonu geçirenlerin ve aşılı kişilerin koruyuculuğunu olumsuz etkileyebilir. Kişi, Covid enfeksiyonu geçirmiş olsa da aşılanmış olsa da şimdiki varyantlara karşı olan koruyuculuğu sıkıntıya girebilir. Bu kişilerde yeniden hastalık oluşabileceği, kişilerin buna karşı dirençli olamayacağı kaygısı var; ama bu kaygının ne kadar doğru olduğu şu an kesin değil, değerlendirmeler devam ediyor. Umarım sanıldığı gibi olmaz ama olma olasılığı var; çünkü Hindistan'da çok hızlı bir yayılım gösterdi. İkinci enfeksiyonu geçirenler var, bu nedenle de biraz sıkıntılı. Şu anda Hint varyantı, Hindistan'daki bazı bölgelerde bütün koronavirüs enfeksiyonları içinde yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor. Hindistan'da hakim varyant haline geldi ve bu sıkıntılı bir durum" açıklamasında bulundu.

"HİNDİSTAN VARYANTI İLK BULGULARA GÖRE DAHA KORKUTUCU"

Hint varyantının aşı yapılanları ve enfeksiyonu geçirenleri yeniden hasta etmesi, bizleri bir kısır döngüye sokar mı sorusuna Prof. Dr. Zafer Kurugöl şu yanıtı verdi: "Maalesef. Aşılamayı hızlı yapmazsak yeni varyantlar çıkımaya devam eder. Mutasyona uğramak hep virüsün lehine oluyor. Yaptığı mutasyonla kendisini aşıya karşı korumaya başlıyor ve bizlerin korunmasını güçleştiriyor ama Hindistan varyantının aşıya yanıtsızlığı ve enfeksiyonda artış yaptığı bilgisi kesin değil ama ne yazık ki böyle bir risk var. Yeni varyantlar daha önce de İngiltere'de, Güney Afrika'da, Kaliforniya'da çıktı; ama bu seferki ilk bulgulara göre daha korkutucu. İngiltere varyantı, çok hızlı yayılan bir varyant ama hem hastalığı geçiren kişiler hem de aşılı kişiler buna karşı korunuyorlar. Bu nedenle Hindistan varyantının daha büyük bir sorun olacağı düşünülüyor."

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞI SAĞLAYAMAZSAK..."

Kurugöl, Hindistan varyantının İngiltere'de, Belçika'da, Almanya'da, Yunanistan'da, İsviçre'de, ABD'de, Avustralya'da da görüldüğünü söyleyerek, "Bizde de İstanbul'da görüldü. Yeterince aşılama yapmazsak ve toplumsal bağışıklığı sağlayamazsak enfeksiyon görülmeye devam eder ve yeni varyantlar çıkarak aşıların daha az etkili olmasına yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl

"17 GÜN KAPANMA YETERLİ DEĞİL"

Tam kapanmanın Hint varyantı üzerindeki etkisini anlatan Prof. Dr. Kurugöl, "Tüm kapanmalar mutlaka vaka sayısını, kritik hasta ve ölüm sayısını azaltacaktır; ama bunun için 17 gün yeter mi? Burada hedef olarak belirlenmesi gereken şey gün değil. 17 gün sonra durumu değerlendirmek gerekir. Vaka sayısında istenilen düzeye gelinmişse, test pozitiflik oranı yüzde 3-5'in altına düşmüşse, vaka sayısı 1000'li rakamlara inerse o zaman rahatlayabiliriz ama bu kapanma, Hindistan varyantı gibi diğer varyantların yayılımını önleme açısından da doğru, bize faydası dokunacaktır.

Haftalık vaka sayısının 100 binde 20'lerin altına düşmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "17 gün sonra normalleşeceğiz diye bir şey yok, 17 gün sonra tekrar değerlendirilmeli.

İki nedenle 17 gün kapanmanın yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, "Birincisi Türkiye'de varyant virüslerin çok yaygın olması nedeniyle; ikincisi de özellikle İstanbul'dan insanların birçok yere, Bodrum'a, Marmaris'e ve Anadolu'nun başka yerlerine gitmiş olması. İstanbul'daki o yüksek vaka artışı, Türkiye'deki diğer illere de yayılacak. Tam kapanma nedeniyle biraz düşecektir ama bayrama kadar vakaların istenilen düzeye düşeceğini düşünmüyorum" dedi.

"SIRASI GELENLERİN HIZLA AŞI OLMASI GEREKİYOR"

Kurugöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an devletin yapması gereken şey; hızlı aşılama yapmak. Herkes çok fedakarlık yapıyor. Ekonomik olarak da psikolojik olarak da 84 milyon kişi büyük fedakarlık yapıyor. Ülkede aşı tedariki konusunda da yönetim elinden geleni yapmaya çalışıyor ama şu an aşı tedariki ile ilgili bir sorun var; bu sorun olsa da sırası gelenlerin hızla aşı olması gerekiyor."

"GENİŞ BİR NORMALLEŞMEYE GEÇERSEK SONUÇ HÜSRAN OLUR"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Kapanmayla birlikte aşılama oranımız ne kadar yükselirse İngiltere ve İsrail gibi o kadar çabuk başarıya ulaşırız. Turizm sezonunu bile kurtabiliriz ama bunu acele etmeden yapmalıyız. 17 günün yetmeyeceğini, bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Tahmini 28-30 gün gibi bir süre olmalı ama rakam vermekten çok salgının ülkedeki seyrini izleyerek karar vermek en doğrusu. Kapanma açılabilir, okullar açılabilir, belirli sınıflarda yüz yüze eğitim başlayabilir, bu şekilde tek tek gidilebilir; ama her yeri birden bire açar ve geniş bir normalleşmeye geçersek sonuç hüsran olur" şeklinde konuştu.

"MUTLAKA BİZDE DE BİR VARYANT VARDIR"

Türkiye'ye özgü bir varyant olduğunu düşündüğünü belirten Kurugöl, "Yeterli bir genomik inceleme yapılsa mutlaka bizde de bir varyant vardır. Vaka artışının bu şekilde artmasında varyantın da rolü olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E-nabız: Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? Koronavirüs test sonucu öğrenme ekranı
SAĞLIKCovid-19 test sonucu öğrenme sistemi
BÜYÜK BULUŞ! Covid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldıracak - Haberler
SAĞLIKBüyük buluş! Covid-19'u tuzağa düşürüp ortadan ...
Son dakika haberi! BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak
SAĞLIKBioNTech aşısı için 2. doz randevusu alanların ...
29 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
İl il risk haritası 29 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list
SAĞLIKTürkiye koronavirüs risk haritası
Yerli aşı ne zaman çıkacak? Bakan Mustafa Varank açıkladı: Yerli aşı çıkış tarihi...
SAĞLIKYerli aşı ne zaman çıkacak 2021?
Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısı 2. doz neden ertelendi?
SAĞLIKBiontech aşısı 2. doz ne zaman?
SON DAKİKA! Uzmanından flaş uyarı! Hint varyantı salgının seyrini değiştirebilir
SAĞLIKHint varyantı salgının seyrini değiştirebilir
Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması! Hindistan mutasyonu nedir? Hindistan virüsü
SAĞLIKUğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması!
Aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? Aşı sorgulama ekranı
SAĞLIKAşı randevusu nasıl alınır?