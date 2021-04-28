Hint varyantı salgının seyrini değiştirebilir 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da beş kişide Hindistan varyantı tespit edildiğini açıklayarak, ülkemizde bu varyantın ilk kez görüldüğünü ve vakaların izolasyon altında takip edildiğini söyledi.

"HİNDİSTAN VARYANTI ÇOK DAHA HIZLI BULAŞIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ye göre 17 ülkede görülen Hindistan varyantı, çok daha hızlı ve çabuk bulaşıyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Hint varyantının Avrupa'ya doğru yayıldığını belirterek, "Hint varyantı, İngiltere varyantına benzer ve daha önceki varyantlara benzer bir biçimde daha çabuk ve kolay bulaşıyor. Daha kolay bulaştığından dolayı riskli varyantlardan biridir" dedi.

"ÇOK KISA SÜREDE ÇOK FAZLA İNSANI ENFEKTE EDEBİLİR"

Hint varyantını dikkat edilmesi gereken bir varyant olarak sınıflandıran DSÖ'nün daha önce İngiltere varyantı, Güney Afrika ve Brezilya varyantıyla ilgili de bu uyarıyı yaptığını kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul sözlerine şöyle devam etti: "Bu varyantlar salgının seyrini değiştirebilen varyantlardır. Örneğin, İngiltere varyantı çok kısa sürede çok fazla insana bulaşarak birden bire salgının pik yapmasına yol açtı. Türkiye'de de benzer bir durumla karşılaştık. Hint varyantı da aynı şekilde salgının seyrini değiştirebilecek varyantlardan bir tanesi, çok kısa sürede çok fazla insanı enfekte edebilir. Aşıların Hint varyantı üzerinde ne denli etkin olduğu konusunda yeterli bilgimiz yok. Bir olasılık Hint varyantıyla aşıların etkinliği azalabilir ama bu varyant için bile aşıların hastaneye yatış ve ağır hastalık oluşturmayı engelleyeceğini düşünüyorum. Bunu net olarak söyleyebilmek için bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor."

"İNGİLTERE VARYANTININ HAKİM SUŞ OLMASINI ENGELLEYEBİLİRDİK"

Tam kapanmanın Hindistan varyantı üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, "1 Mart tarihinde bir hata yaptık. Eğer açılmayıp, kapanmaya hatta daha sıkı kapanmaya devam edebilseydik İngiltere varyantının hakim suş olmasını engelleyebilirdik. Bizim açımızdan Hindistan varyantının gündeme gelmiş olması, çok daha hızlı ve çok daha kolay bulaşabiliyor olması eğer normal bir şekilde yaşamaya devam etseydik bizim açımızdan ciddi bir risk olurdu. İyi ki kapanıyoruz çünkü bu, varyantın dolaşımını ve yayılımını engelleyecektir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE RİSKLİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ"

Bu tür varyantlarla, hastalığın kontrol edilemeyecek derecede yayıldığı ülkelerde sık olarak karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. Ertuğrul, "Çünkü virüsün çoğalabilmek ve çoğalırken de hata yapma olasılığı artıyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye de bu riskli ülkelerden bir tanesi. Kısıtlamalar umarım ki ülkemizde varyantın çıkmasına engel olacaktır" dedi.

"YETERLİ BAĞIŞIKLAMAYI SAĞLAYAMAZSAK BU KAPANMA DA BOŞA GİDEBİLİR"

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Bakanın açıklamalarına göre elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Çok daha hızlı çok daha fazla sayıda aşı yapmamız gerekiyor ama aşı yok. Bununla ilgili çok büyük bir sıkıntımız var. Bu kapanmanın işe yarayabilmesi için bir an önce aşı bulup insanlarımızı aşılamak durumundayız. Eğer yeterli bağışıklamayı sağlayamazsak bu kapanma da boşa gidebilir."