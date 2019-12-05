Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 23 yaşındaki tecavüz mağduru bir kadın mahkemeye giderken saldırıya uğrayarak yakıldı.

Mart ayında iki erkek hakkında tecavüz şikayetinde bulunan kadın bu davanın duruşmasına gidiyordu.

Saldırıdan ağır yanıklarla kurtulan kadın halen hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olayla ilgili olarak ikisi kadına tecavüz suçlamasıyla yargılanmakta olan beş kişi gözaltına alındı.

Yerel medya saldırganların kadının yolunu tren istasyonuna yürüdüğü sırada kestiklerini, yakındaki arsaya sürükleyerek orada ateşe verdiklerini yazdı.

Olayın geçtiği Unnao mahallesinde yakınlarda başka bir tecavüz olayı ve ardından gelen ölümler gündemdeydi.

İktidar partisine mensup bir milletvekilini tecavüzle suçlayan bir kadın Temmuz ayında şüpheli bir otomobil kazasında ağır yaralanınca, polis cinayet soruşturması başlatmıştı. Olayda kadının araçta bulunan iki halası ölmüş, avukatı yaralanmıştı.

Günde ortalama 92 kadın tecavüze uğruyor

Son olay, daha geçen hafta tüyler ürpertici yeni bir tecavüz ve cinayet haberiyle sarsılan Hindistan'da yeni bir öfke dalgası yarattı.

27 Kasım günü ülkenin güneyindeki Haydarabad kentinde yaşayan 27 yaşındaki bir veteriner kadın tecavüze uğramış ve yakılarak öldürülmüştü.

Kadının yanmış bedeni geçen hafta bulunduğunda ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri yapılmıştı.

Kadına yönelik cinsel şiddet 2012 yılında başkent Delhi'de genç bir kadının toplu tecavüze uğramasından bu yana gündemin ilk sıralarında. Fakat bu tür suçlarda bir azalma olduğu söylenemez.

Hükümetin verdiği rakamlara göre 2017 yılında polise 33 bin 658 tecavüz vakası bildirildi. Bu, günde ortalama 92 kadına tecavüz edildiği anlamına geliyor.