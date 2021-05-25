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Hindistan kara mantar salgınıyla boğuşuyor! Dünya alarmda! Kara mantar nedir?

Hindistan kara mantar hastalığı ile boğuşuyor. Vaka sayısı 9 bini aştı. Tüm dünyada ise salgının diğer ülkelere sıçrama tehlikesi konuşuluyor. Peki, Hindistan'da yayılan kara mantar hastalığı ne? İşte tüm dünyayı alarma geçiren kara mantar ile ilgili merak edilenler...

Hindistan kara mantar salgınıyla boğuşuyor! Dünya alarmda! Kara mantar nedir?

Dünya korona virüsü salgınıyla mücadele ederken virüsün vurduğu Hindistan'da yayılmaya başlayan "kara mantar" paniğe yol açtı. Vaka sayısı ülke genelinde 9 bini aştı. Korkulan ise mantarın ülke dışına çıkması ve dünyaya yayılması... Peki, korkunun yeni adı Hindistan kara mantar salgını ne? İşte Hindistan'daki kara mantar hastalığı ile ilgili merak edilenler...

VAKA SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Hindistan kara mantar dehşetiyle boğuşuyor. Son gelen haberlere göre ülkede korona virüsü atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında adeta patlama yaşandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı ölümcül kara mantar hastalığına yakalananların 9 bini aştığını duyurdu. Öte yandan ölü sayısı ise şimdiden 300'e dayandı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.
Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

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