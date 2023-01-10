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İçeriğinde birçok vitamin, mineral ve antioksidan madde barındırması nedeniyle sağlık için birçok faydası gözlemlenen Hint yağı ile ilgili bilgiler merak onuşu olmaktadır. Birçok alanda kullanılan ve olumlu etkileri gözlenen Hint yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. İşte Hint yağı ne işe yarar, Hint yağı neye iyi gelir ve Hint yağı hakkında merak edilenler….

Hint Yağı Nedir?

Hint yağı, diğer ismiyle ricinus communis, sütleğengiller ailesine ait bir bitkidir. Anavatanı Hindistan olan ve üretiminin çoğu orada yapılan bu bitkinin tohumlarından Hint yağı elde edilir. İsmini de anavatanından almıştır. Tıbbi bir bitki olarak kullanılır. Yemeklerde kullanılması uygun olmayan bir yağ çeşididir. Fakat tıbbi bir ürün olarak belirli dozajı geçmeyecek şekilde oral yolla kullanılabilmektedir. İçeriğinde trigiliserid, omega 6, omega 9 ve risinoleik yağ asitleriyle birlikte birçok mineral barındırmaktadır.

Son yıllarda birçok alanda faydaları ortaya çıkan bu yağ çeşidiyle ilgili birçok konu merak edilmektedir. Hint yağı saça sürülür mü, Hint yağı cilde iyi gelir mi sorular kişiler tarafından araştırılmaktadır. Hint yağının saç bakımı ürünü olarak kullanılması çok yaygındır ve çok iyi sonuçlar elde edildiği bilinmektedir Ayrıca cilde de faydalı bir yağdır. Hint yağı kirpik uzatır mı sorusu da merak edilen konular arasındadır. Hint yağının kirpik dökülmesi problemi yaşayan kişilerin sorunlarına çare olduğu gözlemlenmiştir. Bu mucizevi yağın saymakla bitmeyen daha birçok faydası da bulunmaktadır.

Hint Yağı Faydaları

Bağışıklığı güçlendiren maddeler içerir.

Saçların daha hızlı uzamasını, beslenmesini, güçlenmesini ve canlanmasını sağlar.

Bazı hastalıklar nedeniyle ya da kullanılan kozmetik ürünleri nedeniyle seyrekleşen kaşların beslenerek çoğalmasına etki eder.

Dökülen ve azalan kirpiklerin çoğalmasını sağlar. Kirpiklerin uzamasına da etki ettiği ve bu süreci hızlandırdığı da araştırmalar ve deneyler sonucu elde edilen veriler arasındadır.

Tümör oluşumunu engelleyici etkisi bulunmaktadır.

Kabızlık problemi yaşayan kişilerin şikayetlerini giderir. Bağırsakları çalıştırıcı etkisi vardır. Fakat kronik kabızlık problemine olan etkileri yoktur. Kabızlık için geçici bir çözüm olarak kullanılabildiği bilinmektedir.

Vücuttaki iltihapların atılmasına yardımcı olur. Sedef ve romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalıklarının şikayetlerinin azalmasında etkili olduğu bilinmektedir.

Ciltte oluşan kuruluk, kırışıklık gibi problemlerin önüne geçtiği bilinmektedir.

Sivilce, akne, siyah nokta ve yara izlerinin ortadan kaldırılmasında son derece etkilidir. Yanıklar ve yaralanmalar sonucunda meydana gelen izlerin kalıcı olmasını engelleyebilir.

Tırnak sağlığı için son derece önemlidir. Özellikle sağlıksız, cansız ve kırılan tırnakların canlılığını tekrar geri kazanmasını sağlar.

Hint Yağı Nasıl Kullanılır?

Hint yağı cilt için kullanılacaksa ele bir miktar dökülerek ya da bir pamuğa dökülerek cilde uygulanabilir. Cilde olan uygulamalar sonucu yıkanmasına gerek yoktur.

Saç için kullanılacaksa bir maske şeklinde uygulanması daha uygun olmaktadır. Saça uygulanan Hint yağı bir süre bekletildikten sonra saçtan arındırılmalıdır.

Kaş ve kirpiklere de temiz bir rimel fırçası aracılığıyla uygulanabilir. Uygulama esnasında gözle temasından kaçınılmalı, gözle teması halinde bol su ile yıkanıp doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Hint yağı diğer özellikleri için suya 1 çay kaşığını geçmeyecek ölçüde karıştırılarak kullanılabilir. Fakat oral yolla alınacaksa mutlaka öncesinde doktorunuza danışmalısınız. Doktor kontrolü dışında kesinlikle içilmemelidir.

Hint Yağı Zararları

Birçok faydası bulunan Hint yağı bazı durumlarda zararlı da olabilmektedir. Özellikle bazı sağlık sorunları için eğer içilecekse Hint yağını içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aksi taktirde geri dönüşü olmayan problemlerin meydana gelmesi olasılık dahilinde olabilir. Ağızdan alımında belirli bir miktarın aşılması tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir yağ çeşididir. Bazı ciltlerde de alerjik reaksiyonların meydana gelmesine neden olabilir.