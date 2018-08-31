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Hintli amca yine tencere başında! Sizce tadı nasıl oldu?

31.08.2018 - 14:27 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli amca, kısıtlı malzemelerle ilginç yemekler hazırlıyor. Oğlunun yüklediği videolarla ünlenen Hintli adam bu sefer de açık alanda bütün tavuk kızarttı

  • 1 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Arumugam isimli Hintli adam, oğlunun çekip Village food factory adlı kanalında paylaştığı yemeklerle kısa sürede ünlü oldu. 

     

  • 2 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    YouTube'da 1.7 milyondan fazla takipçisi olan adam, kimi zaman 25 kiloluk deve kuşunu pişirip afiyetle yiyor, kimi zaman da tavşan sote yapıyor. 

  • 3 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Hintli amcanın ilgi gören lezzetlerinden biri de bütün tavuk kızartması... 

  • 4 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Eli bol olan Hintli adam bu tarif için ilk önce beşten fazla bütün tavuğu büyük bir tencereye aldı.

  • 5 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Ardından su ile tavukları bir güzel yıkadı. 

  • 6 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 7 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Sarımsakları soydu.

  • 8 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Bir tepsiye sarımsak ve taze zencefilleri ekledi. 

  • 9 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Sarımsak ve zencefili iyice dövdü. 

  • 10 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 11 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Zencefilleri ezmek için silindir şeklinde bir taş kullandı. 

  • 12 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 13 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 14 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Zencefil ve sarımsak püresini bir kenarda ayırdı. 

  • 15 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Tavukları elleriyle temizledi. 

  • 16 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    İyice pişmesi için bıçakla kesikler attı. 

  • 17 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Tavuk baharatsız olur mu hiç! 

  • 18 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    18 | 36

    Tavuğun içerisine bolca köri, yoğurt ve toz biber ekledi. 

  • 19 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Sarımsak ve zencefil püresini ekledi.

  • 20 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 21 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    21 | 36

    Dışının kıtır kıtır olabilmesi için tavuklu harca göz kararı un serpti.

  • 22 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 23 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    23 | 36

    Tavuğun soslanmış hali bu şekilde! Tabii bu sosla iyice bütünleşmesi için tavuğu dinlendirmekte fayda var.

  • 24 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    24 | 36

    Sıra geldi ateşi hazırlamaya... 

  • 25 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    25 | 36

    Geniş bir tavaya bolca yağ döktü Hintli amcamız. 

  • 26 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Sonra tavukları teker teker tencereye attı. 

  • 27 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 28 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Tavukları nar gibi oluncaya kadar kızarttı. 

  • 29 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Tabii o kadar çok tavuk olunca tek bir tencere yetmiyor. Zamandan kazanmak için Hintli amcamız birden fazla tencere kullandı. 

  • 30 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    Tavuklar pişmeye başladı bile...

  • 31 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    31 | 36
  • 32 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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    İşte bu da bütün tavukların son halleri! 

  • 33 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    33 | 36

    Tavukları mideye indirme zamanı geldi şimdi de. 

  • 34 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    34 | 36

    Tavuğun lezzeti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

  • 35 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
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  • 36 Hintli amca yine tencere başında! Bu sefer bakın ne yaptı?
    36 | 36

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