Hipertansiyon ve diyabet: Sağlıklı bir yaşam için kontrol altında tutulması gereken ikili!
Diyabet ve hipertansiyon, modern yaşamın sessiz tehditlerinden ikisidir. Her ikisi de insan sağlığını derinden etkileyerek kalp hastalıklarından böbrek yetmezliğine kadar birçok ciddi komplikasyona yol açabilir. Ancak doğru tedavi ve önlemlerle bu hastalıklarla başa çıkmak mümkündür. İşte detaylar!
Her üç kişiden biri hipertansiyonla mücadele ederken, diyabet de hızla artan bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Peki, bu iki hastalığın bağlantısı nedir?
DİYABET VE HİPERTANSİYON: GÖRÜNMEYEN TEHDİTLERİN İKİLİSİ: ORTAK RİSK FAKTÖRLERİ
Diyabet ve hipertansiyon, metabolik sendromun bir parçası olarak genellikle bir arada görülen iki kronik rahatsızlıktır.
Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, obezite ve insülin direnci bu iki hastalık için ortak risk faktörlerindendir. Özellikle insülin direnci, hem diyabeti tetikleyen bir unsur hem de hipertansiyonun gelişiminde dolaylı bir etkendir.
HİPERTANSİYON NASIL TESPİT EDİLİR?
Hipertansiyon genellikle belirti vermediği için birçok kişi bu durumu fark etmez. Sistolik basınç 140’ın üzerinde ya da diyastolik basınç 90’ın üzerinde ise birey hipertansiyon tanısı alabilir.
Daha ciddi durumlarda tansiyon 180/120 seviyelerini geçerse hipertansif krizden bahsedilir ve acil tıbbi müdahale gereklidir.
DİYABETİN TESPİTİNDE İLK ADIMLAR
Diyabeti tespit etmek için açlık kan şekeri testi yapılır. Açlık kan şekeri 126 mg/dl’nin üzerindeyse diyabet tanısı konulur. Yüksek kan şekeri semptomları arasında aşırı susama, sık idrara çıkma ve geç iyileşen yaralar yer alır.
DİYABET VE HİPERTANSİYONUN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR
Bu iki rahatsızlık bir arada olduğunda, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi komplikasyon riskleri önemli ölçüde artar. Yüksek tansiyon ve diyabetin birlikte kontrol altına alınması, komplikasyonların önlenmesinde kritik bir rol oynar.
ÖNLENEBİLİR Mİ?
Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, diyabet ve hipertansiyon risklerini önemli ölçüde azaltabilir. Düzenli fiziksel aktivite, dengeli bir beslenme ve sağlıklı kiloda kalmak, hem tansiyon hem de kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmaya yardımcı olur.
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: DİYABET TEDAVİSİ
Tip 1 diyabet hastaları genellikle insülin kullanmak zorundadır. Tip 2 diyabet tedavisinde ise insülinin yanı sıra metformin gibi ilaçlar tercih edilebilir.