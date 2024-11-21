Hipertansiyon ve diyabet: Sağlıklı bir yaşam için kontrol altında tutulması gereken ikili!

DİYABET VE HİPERTANSİYONUN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR

Bu iki rahatsızlık bir arada olduğunda, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi komplikasyon riskleri önemli ölçüde artar. Yüksek tansiyon ve diyabetin birlikte kontrol altına alınması, komplikasyonların önlenmesinde kritik bir rol oynar.