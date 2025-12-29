Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hipertiroidi beslenme nedir, nasıl yapılmalı? Hipertiroidi beslenmede nelere dikkat edilmeli?

        Hipertiroidi beslenme nedir, nasıl yapılmalı? Hipertiroidi beslenmede nelere dikkat edilmeli?

        Hipertiroidi, tiroit bezinin normalden daha hızlı çalıştığı ve vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla tiroit hormonu ürettiği bir durumdur. Bu hormonlar metabolizmanın hızını belirlediği için üretim arttığında vücut enerjiyi daha hızlı kullanmaya başlar. Bu süreç kilo kaybı, çarpıntı, terleme, sinirlilik, titreme ya da uyku düzeninde bozulma gibi etkiler oluşturabilir. Metabolizmanın hızlanması kas kaybı riskini de artırır. Bu nedenle hem enerji hem de besin dengesinin korunması önemli hâle gelir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hipertiroidi beslenme nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğru takip yapıldığında hipertiroidi yönetilebilir bir süreçtir ve uygun beslenme alışkanlıklarıyla desteklendiğinde günlük yaşam daha dengeli ilerler. Peki, hipertiroidi beslenme nasıl yapılır?

        HİPERTİROİDİ BESLENME NEDİR?

        Hipertiroidi beslenme, tiroit bezinin normalden daha hızlı çalıştığı durumlarda vücudun kaybettiği enerjiyi ve besin değerlerini dengelemek amacıyla uygulanan bir beslenme yaklaşımıdır. Bu süreçte metabolizma hızlandığı için vücut daha fazla kalori harcar ve bu durum kilo kaybı, çarpıntı ya da halsizlik gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle beslenme planı enerji dengesini korumaya yönelir. Protein ağırlıklı seçenekler kas kaybını azaltmaya yardım eder. Et, balık, yumurta ve bakliyatlar bu nedenle önemli bir yer tutar. Kalsiyum ve D vitamini gibi maddeler kemik sağlığı açısından destek sağlar.

        REKLAM

        Süt ürünleri bu ihtiyaca katkı sunar. Magnezyum ve B vitamini içeren ürünler sinir sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam tahıl alternatifleri bu süreci destekleyen temel kaynaklar arasında yer alır. İyot içeriği yüksek gıdaların sınırlanması gerektiği durumlar olabilir. Yapılan tıbbi değerlendirme bu konuda belirleyici olur. İçecekler arasında kafein oranı yüksek olan seçeneklerin sınırlı kullanılması yerinde olur. Bu yaklaşım doğru planlandığında vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayarak hipertiroidi sürecinin daha dengeli ilerlemesine destek verir.

        HİPERTİROİDİ BESLENME ÖRNEĞİ

        Hipertiroidi sağlıklı beslenme örneği oluşturulurken temel amaç hızlanan metabolizmanın kaybettiği enerjiyi geri kazandırmak ve vücudu dengelemektir.

        Sabah

        Hipertiroidi beslenme örneğinde sabah öğünü vücudun hızlanan metabolizmasına destek verecek bir içerikle başlar. Protein ağırlığı bu süreçte önemli olduğu için haşlanmış yumurta, peynir ve zeytin uygun bir temel oluşturur. Yanında mevsim sebzelerinden bir tabak eklenebilir. Ekmek tüketilecekse daha yumuşak yapılı ve sindirimi kolay alternatifler tercih edilir. Kafein hassasiyeti artabileceği için sabah öğününde bitki çayı ya da hafif sıcak içecekler daha uygundur. Bu yapı güne dengeli bir başlangıç sağlar ve enerji düşüşünü önler.

        Ara Öğün

        Ara öğünde sindirimi kolay besinler öne çıkar. Yoğurt, muz, badem ya da ceviz bu ara öğünde kullanılabilir. Bu seçenekler hem enerji dalgalanmalarını dengeler hem de metabolizmanın çok hızlı ilerlediği dönemlerde rahatlatıcı bir etki sunar. Lif oranı doğal yollarla desteklenmek isteniyorsa elma ya da armut gibi meyveler de tercih edilebilir. Bu ara öğün öğle yemeğine kadar olan süreyi daha dengeli ilerletir.

        REKLAM

        Öğle

        Öğle öğününde protein ve karbonhidrat dengesi kurulur. Et, tavuk ya da balık bu öğünün temelini oluşturur. Hipertiroidi sürecinde kas kaybı riski artabileceği için protein desteği önemlidir. Yanında haşlanmış sebzeler eklenir. Kabak, havuç ya da brokoli bu dönemde uygun seçenekler arasında yer alır. Karbonhidrat olarak pirinç ya da patates kullanılabilir. Bu birleşim hem doyurucu bir yapı sağlar hem de metabolizmanın hızlanmasıyla oluşan bitkinlik hissini azaltır.

        Ara Öğün

        İkinci ara öğünde hafif ve besleyici atıştırmalar tercih edilir. Elma, ceviz, fındık ya da az yağlı süt ürünleri bu ara öğüne uygundur. Bu aşama geceye doğru enerji seviyesinin hızlı düşmesini engeller. Tatlı isteği oluşursa sütlü bir seçenek ya da meyve tabanı güçlü bir kâse hazırlanabilir. Bu ara öğün akşam yemeğine daha dengeli geçiş sağlar.

        REKLAM

        Akşam

        Akşam öğününde sindirimi kolay ürünler öne çıkar. Izgara et, hindi ya da balık yanında sebze ağırlıklı bir tabak kullanılabilir. Kabak, karnabahar ya da yeşil fasulye bu öğünde uyum yakalar. Aşırı yağlı ya da yoğun baharatlı seçeneklerden uzak durmak akşam sürecini daha rahat ilerletir. Kafein oranı yüksek içecekler sınırlanır. Sıvı alımı dengeli tutulur. Bu öğün vücudun gece boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi korurken aynı zamanda sindirim sürecinin daha hafif ilerlemesine yardım eder.

        HİPERTİROİDİ BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Hipertiroidi beslenmede dikkat edilmesi gereken temel nokta metabolizmanın hızlanmasıyla ortaya çıkan enerji kaybının dengelenmesidir. Bu süreçte vücut normalden daha hızlı kalori harcar ve bu durum kilo kaybı ya da halsizlik gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle öğünlerin protein açısından zengin olması önem taşır. Et, balık, yumurta ve bakliyatlar kas kaybının azaltılmasına yardım eder. Kalsiyum ve D vitamini içeren ürünler kemik sağlığı açısından destek sağlar. Süt ürünleri bu nedenle önemli bir yer tutar. İyot oranı yüksek gıdaların sınırlanması gereken durumlar olabilir.

        Tıbbi değerlendirme bu konuda belirleyici olur. Kafein oranı yüksek içeceklerin fazla kullanılması çarpıntı ya da huzursuzluk gibi etkileri artırabilir. Bu nedenle bitki çayları daha uygun bir alternatif sunar. Sebze ve meyve tüketimi metabolizmanın hızlı ilerlediği dönemlerde vücudun vitamin ve mineral dengesini korur. Lif oranının yeterli olması sindirim sürecini rahatlatır. Hazır ve işlenmiş ürünlerin sınırlı tutulması bu dönemi daha dengeli bir hâle getirir. Su tüketimi gün boyunca düzenli şekilde sürdürülmelidir. Bu yaklaşım doğru planlandığında hipertiroidi sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi korumasına ve günlük yaşamın daha rahat ilerlemesine katkı verir.

        Hipertiroidi beslenme düzeni daha çok tiroit hormonları normalden hızlı çalışan bireyler için hazırlanır. Bu nedenle herkesin aynı şekilde uygulaması beklenen bir yaklaşım değildir. Hipertiroidisi olmayan kişilerde bu düzen zorunlu değildir fakat hafif ve dengeli bir içerik sunduğu için bazı dönemlerde tercih edilebilir. Hipertiroidisi olan biri bu beslenme düzenine uymazsa metabolizmanın hızlı ilerlemesiyle ortaya çıkan enerji kaybı daha belirgin hâle gelir.

        Kas dokusunda zayıflama, kilo kaybı, çarpıntı ya da sinirlilik gibi etkiler yoğunlaşabilir. Vücut kaybettiği enerjiyi yerine koymakta zorlanır. Protein, kalsiyum ve vitamin desteğinin yetersiz olması kas ve kemik dengesini olumsuz etkiler. İyot oranı yüksek gıdaların kontrolsüz kullanılması belirtilerin artmasına yol açabilir. Kafein oranı yüksek içecekler çarpıntı ve huzursuzluğu büyütebilir. Düzenin dışına çıkıldığında günlük yaşamı etkileyen dalgalanmalar oluşur. Bu nedenle hipertiroidi beslenme planına uyum sağlanması sürecin daha rahat yönetilmesine katkı verir ve vücudun ihtiyaç duyduğu dengeyi korur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürüldüğü öne sürülen Hatice, olay öncesi markette el işaretiyle yardım çağrısında bulunmuş

        TOKAT'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Koç (42) tarafından öldürüldüğü öne sürülen Hatice Yalman'ın (31), olay öncesi alkol almak için girdikleri markette kasiyere, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı ortaya çıktı. Ağırl

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir