"ÖLÜM TUZAĞINA DÖNÜŞÜYORLAR"

Atalay, vatandaşları uyararak, "Bir hafta sonu pikniğine gidildiğinde, 15 dakikalık bir balık yakalama deneyiminiz, belki de ağın takılması ile yıllar süren hayalet ağa dönüşmesine sebep oluyor. Ağ ya da sepet bir bölgede suyun içinde unutulduğunda oraya bir canlı giriyor, ölüyor. Diğer canlılar bunu yem olarak kabul ediyor ve o da takılıp ölüyor. Bu döngü, o ağlar parçalanana kadar devam ediyor. Hem halkımız hem de amatör olarak balıkçılık yapan vatandaşlarımızın bıraktığı ağlar, son derece tehlikeli bir ölüm tuzağına dönüşüyor, su canlıları, kuşlar ve sürünenler için. Pek çok canlının ölmesine neden oluyor" dedi.