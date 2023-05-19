Dünyanın en büyük 7 ekonomisini (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar ile enerji fiyatları ve güvenliği, Çin ve yüksek enflasyon gündemiyle bugün Hiroşima'da başladı.