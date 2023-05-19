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Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

Japonya'nın Hiroşima kentinde bugün başlayan ve 21 Mayıs'ta sona erecek "2023 G7 Liderler Zirvesi'nin" hemen öncesinde bir araya gelen göstericiler zirveye yönelik protesto yürüyüşü gerçekleştirdi

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  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    Dünyanın en büyük 7 ekonomisini (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar ile enerji fiyatları ve güvenliği, Çin ve yüksek enflasyon gündemiyle bugün Hiroşima'da başladı.
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    21 Mayıs'ta sona erecek "2023 G7 Liderler Zirvesi'nin" hemen öncesinde bir araya gelen göstericiler zirveye yönelik protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. 

     
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    HİROŞİMA TEYAKKUZDA

    Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği bölgede, G7 ve küreselleşme karşıtları protesto gösteri yapmayı planlanıyordu.

     

     
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

     Hiroşima kenti genelinde teyakkuza geçen Japon emniyet güçleri, muhtemel olaylara karşı hazırlıklarını tamamlamıştı.
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    G7’nin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görevli. 

     

     
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    Ülkenin farklı bölgelerinden zirve güvenliği için kente konuşlandırılan polis ekipleri, Hiroşima'nın ana caddelerinde devriye geziyor
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    Liderlerin muhtemel gezi programında yer alan şehrin simgelerinden kabul edilen Hiroşima Barış Anıtı Parkı, Atom Bombası Kubbesi ve yakın çevresi halk ziyaretlerine kapatıldı ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

     

     
  • Hiroşima teyakkuzda: Japonya'da G7 Liderler Zirvesi'ne protesto

    Konuk liderlerin kent içinde seyahat kolaylığı ve güvenliği amacıyla zirvenin ana mekanı Grand Prince Hiroshima Hotel dahil, muhtemel ziyaret noktalarına ulaşan yollarda olası kapatmalar yapılabilecek.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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