Hırsız kadın dikkat dağıtmak için soyundu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde bulunan bir büfede, akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında büfeye gelen hırsız kadın, ilk önce büfe sahibi Eşref Oğuz’dan dolapta bulunan ürünlerin fiyatını sorarak almak istediğini söyledi.

BÜFECİNİN 1000 TL'SİNİ ÇALDI

Büfe sahibi dolabı açtığı sırada hırsız kadın, Eşref Oğuz’a yanaşarak taciz edip el çabukluğuyla cebindeki bin TL’yi aldı.

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN SOYUNMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre büfe sahibi Eşref Oğuz, kısa sürede yaşadığı olayın şokunu atlatarak hırsız kadını dükkandan kovdu. Kadın dükkandan çıktığı sırada büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı. Büfe sahibi neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak kalan kadın ise büfeden çıktıktan sonra kıyafetlerini toplayarak gözden kayboldu. Büfe sahibi cebindeki paranın olmadığını anlayınca sokağa çıkarak kadını bulmaya çalıştı.

AYNI TAKTİKLE SOYMAYA ÇALIŞTI

Hırsız kadın büfeden çıktıktan sonra yakın bir noktada bulunan başka bir esnafın dükkanına girerek aynı hırsızlığı yaptı. Hırsız, aynı yöntemle sokakta bulunan vatandaşlara yanaşıp para isteyip aynı yöntemle insanları soymaya çalıştı. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Esenler’de büfe sahibinden bin TL çalan hırsız kadının dikkat dağıtmak için soyunduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kadının büfeye girerek dolaptan bir şeyler istediği daha sonra ise büfe sahibine tacizde bulunduğu ve parayı alarak soyunmaya başladığı yer aldı.