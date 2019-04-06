Kahramanmaraş'ın Erkenez Mahallesi'nde, bir fırına giren şüpheli, fırında bulunan televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada televizyonu, 6 suç kaydı olan Mehmet Ö.'nün (33) çaldığını tespit etti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon da ele geçirildi.

ECZANEDEN DE TELEFON ÇALMIŞ

DHA'da yer alan habere göre olaydan bir gün önce eczanede masanın üzerindeki cep telefonunu da çaldığı belirlenen Mehmet Ö., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö., gazetecilere, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah. Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum. Hadi görüşürüz Maraş" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı.