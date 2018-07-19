Açık unuttuğu sistemin kurbanı oldu

Edinilen bilgiye göre, evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti.

İzmir'de oturan ve sık sık Bodrum'a gelip giden E.E uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyeti Bodrum Belediye'sine ait otelin işletmeciliğini yapmıştı.

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