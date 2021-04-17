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HaberlerGündem3. SayfaHIRSIZLIK KAMERADA! Son dakika: Iraklı turizmciyi böyle soydu!
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Hırsızlık kamerada! Iraklı turizmciyi böyle soydu!

İstanbul Fatih’te, Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. İdris Ahmet’in cebinden 27 bin 400 lira çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı

HIRSIZLIK KAMERADA! Son dakika: Iraklı turizmciyi böyle soydu!
Hırsızlık kamerada! Iraklı turizmciyi böyle soydu!
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İHA

İstanbul Yenikapı'da, 3 Nisan günü bir restoranda akılalmaz bir hırsızlık meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıldan beri Türkiye’de yaşayan Irak uyruklu turizmci İdris Ahmet, restoranda arkadaşlarıyla beraber yemek yiyordu.

BİRİ KADIN İKİ KİŞİ ARKA MASAYA OTURDU

İHA'da yer alan habere göre müşteri kılığında restorana giren 1'i kadın 2 şüpheli arka masalarına oturdu. Erkek şüpheli montunu sandalyesine asarken elini İdris Ahmet’in ceketinin cebine attı.

27 BİN 400 LİRAYI ÇARPTI

Ceketin cebinde bulunan 27 bin 400 lirayı alarak kendi ceketine koydu. Yemek bile söylemeden restorandan kalkan şüpheliler kayıplara karıştı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Yemeği bittikten sonra cebinde paraların olmadığını fark eden İdris Ahmet hayatının şokunu yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildiren Ahmet, şüphelilerin yakalanmasını bekliyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yankesicilerin parayı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir erkek ve bir kadın şüphelinin İdris Ahmet’in bulunduğu masanın arkasına oturduğu görülüyor. Erkek şüpheli kendi montun astıktan sonra sandalyesini geri itiyor.

Ceketini düzeltecekmiş gibi yaparak elini İdris Ahmet’in ceketinin cebine atıyor. İdris Ahmet’in ceketinden çaldığı parayı kendi ceketine koyuyor. Şüpheliler masadan kalkarak restorandan uzaklaşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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