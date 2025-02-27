Hırsızlık yapmak orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken hırsızlık yapmak orucu bozar mı?

Kadir Gecesi ve Ramazan ayı gibi İslam alemi için önemli zamanları içinde barındıran dönemde ibadetlerin özenli şekilde yapılması gerekir. Kalp kırmak, kötülük yapmak ve kötü davranışlarda bulunmak gibi birçok eylem bu dönemde yasaklanmıştır. Bu davranışların ilgili dönemde yapılması durumunda yapılan ibadetlerden alınan sevap kaybedilebilir. Peki hırsızlık yapmak orucu tamamen bozar mı? Detaylar yazının devamında…

HIRSIZLIK YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Bu tip konularda Diyanet tarafından yapılan çeşitli açıklamalar vardır. Bilinen bir bilgiye göre, Müslümanlar için haram olarak belirlenen eylemlerin oruç boyunca yapılması doğru görülmüştür. İşte Diyanet tarafından ilgili konuda yapılan açıklamalar;

• Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

• Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.

ORUCU NELER BOZAR?

Oruç tutan kişiler, en başta yeme ve içme eyleminden tamamen uzak durmalıdır. Nefse normalde keyif veren her türlü unsurun sahur ve iftar arasındaki dönemde yapılması yasaklanmıştır. Cinsel ilişki yaşamak da buna dâhildir. Nargile, sigara ve benzeri keyif veren maddeler de oruç tutma saatleri içerisinde uzak durulması gerekenler arasındadır. Tiryalik gereği alınan maddeler de bu kapsama girer. Bunun yanı sıra her ne sebeple olursa olsun, oral yolla alınan ilaçlar da orucu bozma niteliğine sahiptir.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ BAZI AYET ve HADİSLER

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)