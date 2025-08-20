Hırvatistan Nerede? Hırvatistan Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Hırvatistan Nerede?

Hırvatistan nerede sorusu özellikle ülkeyi turistik veya coğrafi olarak merak edenlerin sıkça araştırdığı bir konudur. Hırvatistan, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası üzerinde konumlanmış bir ülkedir. Kuzeybatısında Slovenya, kuzeyinde Macaristan, doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna-Hersek ve Karadağ ile kara sınırları bulunmaktadır. Batısında ise Adriyatik Denizi yer alır. Bu sayede ülke, hem kara hem de deniz yolları açısından önemli bir coğrafi avantaja sahiptir. Yani Coğrafi konum itibarıyla Hırvatistan, hem Balkanlar’a hem de Orta Avrupa’ya açılan bir kapı gibidir… Bu da ülkeyi ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda oldukça stratejik bir noktaya yerleştirir. Ayrıca da Adriyatik Denizi'nin doğu kıyısında bulunan bu ülke, özellikle yaz aylarında turizm açısından oldukça yoğun bir destinasyondur.

Hırvatistan Hangi Kıtada?

Hırvatistan hangi kıtada yer alır sorusu da Hırvatistan nerede sorusu ile doğrudan ilişkilidir. Hırvatistan, Avrupa kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Avrupa'nın güneydoğusunda konumlanan ülke aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olduğu gibi ve Schengen bölgesine dahildir. Bu yönüyle, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik bütünleşmesinde aktif rol alan ülkelerden biridir. Hırvatistan’ın Avrupa kıtasında yer alması, ülkeyi hem kültürel hem de tarihi açıdan Avrupa medeniyetinin önemli bir parçası yapar. Hırvatistan bulunduğu kıta itibariyle Roma ve Osmanlı dönemlerinden izler taşır. Tüm bu nedenlerle ülke, Avrupa'nın geçmişine ışık tutan zengin bir mirasla karşımıza çıkar. Peki bu denli önemli bir ülkenin komşu ülkeleri neler?