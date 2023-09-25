Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 

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Kayalıpınar'ın en eski tabakasının Kültepe Kaniş/Karum ile aynı döneme ait olduğunu anlatan Maner, "Burada Asur çivi yazılı tabletler bulunmuştu, oradan da tüccarlara ait evler olduğunu anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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KERPİÇ YAPILARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Maner, yaklaşık 15 yıldır naylonlarla kaplı yanmış kerpiç yapılarda çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu yaz bütün naylonları kaldırıp, kerpiçlerin durumunu anlamak için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladık. Ayrıca çatı projesine başladık. Amacımız hem burayı korumak hem de Kayalıpınar'ın, Sivas'ın ve Türkiye'nin kültür turizmine destek olmak. Bu çatı sayesinde Anadolu'nun çok ender ve en eski kerpiç yapılarından birini korumaya almak istiyoruz.