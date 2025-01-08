Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Hız, makas, kaza

        Hız, makas, kaza

        Araç içinden çekilen bir kaza görüntüsü, aşırı hızla sinyal vermeden güvensiz şekilde şerit değiştiren bir sürücünün sol şeride geçen bir kamyona nasıl çarptığını korkutucu şekilde gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hız, makas, kaza
        ABONE OL

        Sosyal medyada paylaşılan bir kaza görüntüsü, trafik kurallarının boşuna olmadığını ve aşırı hızın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Yaşamını yitiren kimsenin olmamasının şans eseri olarak görüldüğü kaza, araç içinden görüntülendi. Kameranın olduğu araç sinyal vermeden aşırı hızla şeritleri değiştirirken sol şeride geçen başka bir kamyona çarptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi