Hizbullah, ABD'nin anlaşma şartını açıkladı

İsrail'in geçen yıl düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'yi anma töreninde görüntülü konuşması yayımlanan Kasım, Litani Nehri'nin güneyinde ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını belirtti.

Kasım, ABD'nin, İsrail'in ülkenin güneyinden kısmi çekilmesi karşılığında Lübnan'da, silahsızlanmayla başlayan yeni bir anlaşma istediğini dile getirerek, Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesinin, İsrail'in genişlemesi yolunda atılan bir adım olduğunu kaydetti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, "Lübnan'ın varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabileceği" açıklamasına ilişkin Kasım, "Büyük İsrail'in olmasını istiyorlar. Bölgeyi bölmek, Lübnan'ı İsrail ile Suriye arasında paylaştırmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada da Hizbullah’ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

AA'nın haberine göre; İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.