Hızlı kilo verme vaatleri sağlığı bozuyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp Beydoğan, yeni yıl, yeni alışkanlıklar ve sağlıklı beslenme önerileri hakkında bilgi verdi.

DOĞRU BESLENME SAĞLIK YAŞAM SÜRMEK İÇİN KATKIDA BULUNUYOR

Beydoğan, "Yeni bir yılın başlangıcı, genellikle daha sağlıklı bir yaşam için kararlar aldığımız bir dönemdir. Ancak bu kararların sürdürülebilir olması, sadece motivasyonla değil, doğru bilgi ve alışkanlıklarla da mümkündür. Doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak daha kaliteli bir yaşam hedeflenebilir. Bahsedeceğimiz beslenme önerileri daha sağlıklı bir yaşam sürmemize katkıda bulunacaktır. Birçok kişi diyet yaparken kalori kısıtlamasına odaklanır. Ancak, tüm kaloriler eşit değildir. Örneğin, 200 kalorilik bir çikolata ile 200 kalorilik badem aynı etkiye sahip değildir. Çikolata hızlı bir enerji yükselmesi sağlarken, badem size hem enerji verir hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Besinlerin içeriğine ve sağladığı faydalara odaklanarak seçimlerinizi yapın" dedi.

TABAĞINIZ NE KADAR RENKLİYSE O KADAR SAĞLIKLI Beydoğan, "Tabağınızı ne kadar renkli hale getirirseniz, o kadar çeşitli vitamin ve mineraller alırsınız. Örneğin, yeşil sebzeler K vitamini, kırmızı sebzeler antioksidanlar, turuncu sebzeler ise beta karoten içerir. Tabağınız rengarenk ise doğru yoldasınız demektir. Protein, kas yapımından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok hayati fonksiyona destek olur. Ancak protein kaynaklarınızı seçerken çeşitlilik önemlidir. Mercimek, nohut, fasulye gibi bitkisel protein kaynaklarını, hayvansal proteinlerle dengelemek, hem çevresel hem de sağlık açısından olumlu bir etkidir" dedi.