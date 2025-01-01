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        Haberler Sağlık Hızlı kilo verme vaatleri sağlığı bozuyor | Sağlık Haberleri

        Sosyal medyadaki hızlı kilo verme vaatleri sağlığa zararlı yöntemler içeriyor

        Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp Beydoğan, farklı isimlerle adlandırılan diyetlere kanılmaması gerektiğini anlatarak, "Sosyal medyada sıkça duyduğumuz hızlı kilo verme vaatleri çoğu zaman sağlığımıza zarar verir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:09
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        Hızlı kilo verme vaatleri sağlığı bozuyor
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp Beydoğan, yeni yıl, yeni alışkanlıklar ve sağlıklı beslenme önerileri hakkında bilgi verdi.

        DOĞRU BESLENME SAĞLIK YAŞAM SÜRMEK İÇİN KATKIDA BULUNUYOR

        Beydoğan, "Yeni bir yılın başlangıcı, genellikle daha sağlıklı bir yaşam için kararlar aldığımız bir dönemdir. Ancak bu kararların sürdürülebilir olması, sadece motivasyonla değil, doğru bilgi ve alışkanlıklarla da mümkündür. Doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak daha kaliteli bir yaşam hedeflenebilir. Bahsedeceğimiz beslenme önerileri daha sağlıklı bir yaşam sürmemize katkıda bulunacaktır. Birçok kişi diyet yaparken kalori kısıtlamasına odaklanır. Ancak, tüm kaloriler eşit değildir. Örneğin, 200 kalorilik bir çikolata ile 200 kalorilik badem aynı etkiye sahip değildir. Çikolata hızlı bir enerji yükselmesi sağlarken, badem size hem enerji verir hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Besinlerin içeriğine ve sağladığı faydalara odaklanarak seçimlerinizi yapın" dedi.

        TABAĞINIZ NE KADAR RENKLİYSE O KADAR SAĞLIKLI

        Beydoğan, "Tabağınızı ne kadar renkli hale getirirseniz, o kadar çeşitli vitamin ve mineraller alırsınız. Örneğin, yeşil sebzeler K vitamini, kırmızı sebzeler antioksidanlar, turuncu sebzeler ise beta karoten içerir. Tabağınız rengarenk ise doğru yoldasınız demektir. Protein, kas yapımından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok hayati fonksiyona destek olur. Ancak protein kaynaklarınızı seçerken çeşitlilik önemlidir. Mercimek, nohut, fasulye gibi bitkisel protein kaynaklarını, hayvansal proteinlerle dengelemek, hem çevresel hem de sağlık açısından olumlu bir etkidir" dedi.

        SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ HIZLI KİLO VERME VAATLERİNE KANMAYIN

        Beydoğan, farklı isimlerle adlandırılan diyetlere kanılmaması gerektiğini anlatarak, "Sosyal medyada sıkça duyduğumuz hızlı kilo verme vaatleri çoğu zaman sağlığımıza zarar verir. Bilimsel araştırmalar, yavaş ve sürdürülebilir kilo kaybının daha kalıcı olduğunu göstermektedir. Su, vücudumuzun en temel ihtiyaçlarından biridir. Yeterince su içmek, sindirim sisteminizden cildinizin parlaklığına kadar birçok açıdan önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin ve her saat başı bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Değişim bir günde olmaz. Kendinizi zorlayıcı hedefler yerine küçük ama sürdürülebilir adımlarla başlayın. Unutmayın, sağlıklı beslenme bir diyet değil, yaşam tarzıdır. Kendinize zaman tanıyın, vücudunuzu dinleyin ve doğru bilgileri rehber alın" dedi.

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