'Hat numarası bildirilmedi' iddiası...

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, '22 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde de yüksek hızlı tren, yanlış makasa yönlendildi...'

İddianın sahibi ismini açıklamak istemeyen YHT makisinisti şöyle devam etti:

"Kaza yapılan hatta sinyalizasyon yok. Makinistlere hat yönlendirmesini istasyondaki makasçılar yapıyor. Bu kazadan önce, o demir yolu hattının doğu tarafında 22 Kasım ve 2 Aralık 2018'de trenler makasçının hatasıyla ters makastan çıkarıldı. 2 aralıktaki yanlış yönlendirme sonucunda makaslar hasar alarak kullanılmaz hale geldi. 9 Aralıkta resmi bir yazıyla, hattın doğu tarafını kullanmamamız istendi. Bu nedenle bütün manevraları hattın batı tarafından yapıyorduk."

"HAT NUMARASI BİLDİRİLMEDİ" İDDİASI



Yüksek hızlı tren makinistinin iddiasına göre, normalde makinistlere verilen seyir izin belgesinde, sinyalizasyonun olmadığı hatlarda kullanacağı hattın numarası yazılıyor. Ancak 2 Aralık'taki yanlış yönlendirmede raylar zarar gördüğü için, seyir izin belgelerine hat numarası yazılmamaya başlandı, seferlerde 'personel' moduna geçildi.

"13 ARALIK'A KADAR BİLDİRİM YAPILMADI"



Her seferden önce, trende görev yapacak makinistlere, trafik kontrolorlüğünden alınan emirle altındaki hareket memurunun imzası olan seyir izin belgesi verildiğini belirten makinist şöyle devam etti:

"Hangi trenin hangi hattı kullanacağı bildirilir, ancak 2 Aralık'ta makaslar kırıldıktan sonra, 13 Aralık'a kadar yola çıkan hızlı trenlere, seyirden önce verilen sefer hat yönlendirmesi yapılmadı. Makinistler, kullanacakları hattı bilmeden yola çıktı. 13 aralıkta 9 kişinin öldüğü kazanın ertesi günü ise, gönderilen seyir izin belgelerinde eski uygulamaya dönüldü, olması gerektiği gibi hat numarası tekrar yazılmaya başlandı."

14 ARALIK'TA YENİDEN BİLDİRİME BAŞLANMIŞ



HABERTÜRK'ün ulaştığı seyir izin yazıları da, iddiayı doğrular nitelikte...



3 Aralık tarihinde hareket memurunun imzası bulunan seyir izin belgesinde, trenin kullanacağı hattın numarası yok. Kağıtta yalnızca, "Eryaman YHT Gara kadar seyir izni verilmiştir" ifadesi yer alıyor.

13 Aralık'taki kazadan 1 gün sonra gönderilen belgelerde ise, hat numarası uygulamasına dönüldüğü görülüyor.

PERSONEL MODU NE ANLAMA GELİYOR?



Peki, YHT makinistinin bahsettiği personel modu ne anlama geliyor, sinyalizasyon sistemi yokken makinistler nasıl hareket ediyor?



"Bize hem telefonla merkezden idare, hem de sinyalizasyon sistemine göre eğitim verildi. sinyalizasyon sisteminin olduğu hatlarda, gözümüz hep önümüzdeki bilgisayar ekranındadır. Hattın içine bir şey girerse de o ekranda, sinyalizasyon da o ekrandadır. Yola bakmamıza gerek bile yoktur. ancak Ankara-Sincan arasında 'personel' modunda gidiyoruz. sinyalizasyonun olmadığı bir alan. Her şeye pür dikkat bakmamız gereken bir yol."

HIZ SINIRI 50 KM İDDİASI



Aynı makinist,, sinyalizasyonun olmadığı alanlarda Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) belirlediği hız sınırının 50 kilometre olduğunu, ancak 13 aralıktaki kazanın yaşandığı hatta hız sınırının TCDD tarafından 110 kilometreye çıkarıldığını da öne sürdü.

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