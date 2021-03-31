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Hızlı trende 5+5 sistemi

TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 1 Nisan’da başlayacak yeni dönem hazırlıklarını tamamladı; yolcu talebi de dikkate alınarak “5’te 5” sistemine geçiliyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere YHT sefer sayıları artırılacak. Ankara-İstanbul saat 12.00’de, İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara arasında da saat 12.35’te yeni bir tren sefere konulacak. Böylece, Ankara’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Ankara’ya günlük YHT sefer sayısı (4+4) 8’den, (5+5) 10’a çıkacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağında seferler devam edecek mi? TCDD, gerek YHT gerekse de bölgesel trenlerde bu konuda çalışıyor. Bölgelerin, yetkilendirildiği, gerekli adımları atacakları ifade ediliyor.

Hızlı trende 5+5 sistemi - Haberler
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TCDD Taşımacılık, trenle yolcu taşımacılığında peş peşe önemli adımlar atıyor. TCDD Taşımacılık, kısa süre önce YHT’lerde yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma uygulamasına son verdi. Trenlerde, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınıyor. Salgınla mücadele kapsamında YHT biletleri de 5 gün öncesinden satışa sunuluyordu. Biletler, seyahatten 15 gün öncesinde satılmaya başlandı.

BÖLGESEL TRENLER

Genel Müdürlük, 1 yıllık aranın ardından bölgesel tren seferlerini de başlattı. Adana-Mersin, Mersin-Islahiye, Halkalı-Kapıkule, Karabük-Zonguldak, Zonguldak-Gökçebay, Adapazarı-Pendik, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Söke-Denizli, Basmane-Tire, Sincan-Polatlı, Polatlı-Ankara bölgesel trenleri 20 Mart Cumartesi günü, Batman-Diyarbakır 22 Mart Pazartesi günü ilk seferini yaptı.

YENİ SEFERLER

TCDD Taşımacılık, YHT’lerde 1 Nisan’da başlayacak yeni dönem hazırlıklarını da tamamladı. Perşembe gününden itibaren “5’te 5” sistemine geçilecek; YHT sefer sayıları artırılacak.

Ankara-İstanbul saat 12.00’de, İstanbul (Söğütlüçeşme)-Ankara saat 12.35’te, yeni tren seferleri hizmete sunulacak. Ankara’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Ankara’ya günlük YHT sefer sayısı (4+4) 8’den, (5+5) 10’a çıkacak.

İşte YHT saatleri:
Ankara -İstanbul: (YHT Ankara Gar çıkışlı) 07.00, 10.00, 12.00, 16.00 ve 17.00.

İstanbul-Ankara: (Halkalı) 08.05, (Söğütlüçeşme) 10.00, (Söğütlüçeşme) 12.35, (Söğütlüçeşme) 16.00 ve (Halkalı) 16.35

HAFTA SONLARI


Hafta sonu sokağa çıkma yasağında seferler devam edecek mi? TCDD kaynakları, gerek YHT gerekse de bölgesel trenlerde bu konuda çalışma yapıldığını belirtti. Bölgelerin yetkilendirildiği, gerekli önlemleri alacakları ve adımları atacakları belirtiliyor.

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