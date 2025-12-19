Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncuları
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi, 19 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu David Leitch tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Chris Morgan üstlenmektedir. Başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby ve Helen Mirren'in yer aldığı film, aksiyon, komedi ve macera türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyunacuları...
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİMLER?
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González.