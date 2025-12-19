Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?

        Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncuları

        Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi, 19 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu David Leitch tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Chris Morgan üstlenmektedir. Başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby ve Helen Mirren'in yer aldığı film, aksiyon, komedi ve macera türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyunacuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, 2019 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.

        3

        HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİMLER?

        Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi