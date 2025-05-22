2025 HMGS sonuçları için nefesler tutuldu. 27 Nisan'da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 HMGS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı…