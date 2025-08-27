Habertürk
        HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ: ÖSYM kılavuzu ile 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı: 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları, 13-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları 27 Ağustos'ta alınacak ve başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Giriş: 27.08.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:48
        1

        HMGS/2 ve İYÖS sınavları için başvuru süreci tamamlandı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) geç başvuruları 27 Ağustos Çarşamba günü alınacak. Peki, 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar…

        2

        2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) geç başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları, 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

        3

        2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

        2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.

        Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

        HMGS/2 VE İYÖS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2025 HMGS/2 VE İYÖS NE ZAMAN?

        2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

        Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        6

        SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

        010 ADANA

        062 ANKARA/ÇANKAYA

        070 ANTALYA

        160 BURSA

        210 DİYARBAKIR

        250 ERZURUM

        260 ESKİŞEHİR

        270 GAZİANTEP

        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)

        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

        352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

        380 KAYSERİ

        420 KONYA

        440 MALATYA

        550 SAMSUN

        580 SİVAS

        610 TRABZON

        650 VAN

        7
