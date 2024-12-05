Holding oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Holding dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Holding, ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler Holding oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Öznur Serçeler, Şebnem Hassanisoughi ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizi; iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Peki, Holding oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Holding konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
Holding, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Öznur Serçeler, Şebnem Hassanisoughi ve Melisa Döngel’i başrolde buluşturan Holding oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapım, aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulandı. Peki; Holding konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Holding oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu ATV’nin yeni dizisi Holding, 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.
HOLDİNG DİZİSİ KONUSU
Holding dizisi, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.
Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.
İşte dizinin konusu;
"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."
Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.
Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.
Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.
Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?
HOLDİNG DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Limon Yapım imzalı Holding dizisinin oyuncu kadrosunda;
Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.
HOLDİNG DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Holding dizisinin nerede çekildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak dizinin İstanbul'da çekildiği biliniyor.
HOLDİNG GERÇEK HİKAYE Mİ?
Yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği Holding dizisinin senaryosunda gerçek hayatların gerçek hikayesine yer verilecek.
HOLDİNG 1. BÖLÜM ÖZETİ
Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.
Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.
Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.
Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır. Yıllardır herkesten sakladığı kızıyla ve ailesiyle yüzleşmenin eşiğindedir.
Osman bu yüzleşme için, Aydan'ın rekor dalışı yapacağı günü seçer. O gün, herkes için geri dönüşsüz bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.