FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Bourges'i İstanbul'da 84-75 mağlup etmişti. 12 Mart'ta oynanan maçın hakemlerinden biri olan İspanyol Esperanza Mendoza Holgado, sonrasında büyük panik yaşadı.

Esperanza, "Fenerbahçe maçından önce koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun maçını yönettiğimi öğrendim. Bana bulaşmasından korktum. Daha da fazlası virüsü İstanbul'da yayacağım düşüncesinden çok korktum. Aslında bu korkudan çok, ağır bir sorumluluktu. Kendimi eve kilitledim. Sağlığım iyi ama evde çok sıkılıyorum. Bazı akrabalarım öldü. Durum çok kötü" dedi.

KRUSE: HAYATTA KALACAĞIZ

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Alman basınına konuştu: "Koronavirüsle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evde kalırsak, daha çabuk sona erecektir. Tüm takıma evde kalınması söylendi. Evde olmak ve yemek yemeden durmak çok zor."