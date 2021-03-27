"Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Letonya'yı konuk etti. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi 32'nci dakikada Steven Berghuis ve 69'uncu dakikada Luuk de Jong'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Grupta ilk galibiyetini alan Hollanda bu sonuçla Norveç'in averajla önünde 3'üncü sıraya çıktı. Letonya ise puansız olarak son sırada kaldı.