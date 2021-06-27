Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler2020 Avrupa Şampiyonası
ABONE OL

Hollanda - Çekya | CANLI YAYIN

Hollanda - Çekya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! C Grubu'ndaki üç maçını da kazanan Hollanda, EURO 2020 son 16 turunda D Grubu'nu üçüncü tamamlayan Çekya'yla karşılaşıyor

Hollanda - Çekya | CANLI YAYIN

C Grubu'ndaki üç maçını da kazanarak lider turlayan Hollanda, EURO 2020 son 16 turunda D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Çekya'yı konuk ediyor.

SAAT: 19.00
HAKEM: Sergei Karasev
STAT: Puskas Arena
YAYIN: TRT 1

HOLLANDA: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, De Roon, De Jong, Van Aanholt, Wijnaldum, Depay, Malen
YEDEKLER: Krul, Bizot, Veltman, Ake, Wijndal, Timber, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Promes, Weghorst, Gakpo
TEKNİKDİREKTÖR: Frank de Boer

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Kaderabek, Sevcik, Soucek, Masopust, Holes, Barak, Schick
YEDEKLER: Mandous, Koubek, Brabec, Kral, Mateju, Jankto, Sadilek, Krmencik, Hlozek, Vydra, Pekhart
TEKNİKDİREKTÖR: Jaroslav Silhavy

Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Ekim 2015'te Çeklerin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Euro 2016 elemeleri maçından bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.

Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası tarihindeki iki karşılaşmalarında birer galibiyet aldı. İki ülkenin bu turnuvadaki son maçını, 88'inci dakikada Vladimir Smicer'in attığı golle 3-2 Çek Cumhuriyeti kazandı.

Hollanda, şampiyon olduğu 1988 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bu turnuvada çıktığı yedi eleme turunun sadece ikisinde yoluna devam edebildi (2000 vs Yugoslavya & 2004 vs İsveç).

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası eleme turlarında çıktığı son dört maçın üçünde turnuvaya veda etti (1996 vs Almanya, 2004 vs Yunanistan & 2012 vs Portekiz).

Hollanda, 2000 senesinden bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk dört maçı da kazanmak istiyor. Şu an Portakallar'ı çalıştıran Frank de Boer, Euro 2000'de yakaladıkları serideki dört maçın tamamında forma giydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya: 2 - Avusturya: 1 | MAÇ SONUCU
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIÇeyrek bilet uzatmalarda geldi!
Galler: 0 - Danimarka: 4 | MAÇ SONUCU
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIDanimarka güle oynaya çeyrek finalde
Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIÇakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek
EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIİşte son 16 turu eşleşmeleri
EURO 2020'de grup maçlarında yaşananlar
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI24 takım arasında sonuncuyuz!
Yine Ronaldo yine rekor!
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIYine Ronaldo yine rekor!
Son 16 turu bu Cumartesi başlayacak
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIEURO 2020'de son 16 heyecanı başlıyor
İranlı Ali Daei'den gol rekorunu yakalayan Cristiano Ronaldo'ya tebrik mesajı
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIİranlı eski futbolcu Ronaldo'ya tebrik
EURO 2020'de F Grubu'nda büyük heyecan
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIPenaltılar damga vurdu!
İspanya Slovakya'ya patladı! (E Grubu maçları)
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASIİspanya Slovakya'ya patladı!