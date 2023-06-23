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Hollanda'da 4 bin yıllık tapınak bulundu

Hollanda'nın Tiel kasabasında yürütülen kazı çalışmasında 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen tapınak ortaya çıkarıldı

Hollanda'da 4 bin yıllık tapınak bulundu
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AA

Tiel Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, arkeologların bir sanayi alanında 2017'de başladığı kazılar neticesinde, ülkenin orta bölgesinde yer alan kasabada 4 bin yıllık tapınak keşfedildiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'daki en büyük arkeolojik çalışmasının yürütüldüğü kazılar neticesinde bulunan tapınağın İngiltere'deki ünlü Stonehenge Tapınağı'na benzediği kaydedildi.

4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Açıklamada, 4 futbol sahası büyüklüğünde ve içerisinde 3 mezarlığın bulunduğu tapınağın, Taş Çağı'nın sonu Bronz Çağı'nın başlangıcında inşa edildiği bilgisi verildi.

Tapınağın farklı bölümlerden meydana geldiği aktarılan açıklamada, bunların güneş takvimi, tahta kütükler, mezarlık ve ibadet için kullanılan yollardan oluştuğu kaydedildi.

Tapınaktaki en yüksek tepenin güneş takvimi olarak kullanıldığı ve güneş ışınlarının geliş açısı ve ulaştığı noktalara bakılarak yılın hangi döneminde olunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

En dikkat çekici bulgunun tapınaktaki güneş takvimi olduğu vurgulanan açıklamada, burada yaşayanların ibadetlerini, hasat zamanını ve diğer faaliyetlerini bu takvime göre belirlediği aktarıldı.

MEZOPOTAMYA'DAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Açıklamada, 1 milyondan fazla objenin bulunduğu kalıntılar arasında dikkat çeken bulgulardan birinin, Mezopotamya'dan geldiği düşünülen camdan yapılmış boncuk olduğunun altı çizildi.

Bunun, Hollanda'da keşfedilen en eski cam boncuk olduğu, dolayısıyla tapınaktakilerin o dönemde yaklaşık 5 bin kilometre ötedeki insanlarla temas halinde olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Arkeologların gömülmüş ve yakılmış halde yaklaşık 80 kişinin beden kalıntılarına rastladığı aktarılan açıklamada, ölen kişilerin ritüellerin oluşmasında önemli rolü olduğu bildirildi.

TAPINAĞA AİT İZLERİN ARTIK GÖRÜLEMEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Tapınağa ait izlerin artık görülemediği ifade edilen açıklamada, bulunan objelerin bazılarının 23 Haziran-20 Ekim 2023 tarihlerinde Tiel'deki Streek Müzesi'nde, mezar kalıntılarının ise Leiden şehrindeki Ulusal Antika Müzesi'nde görülebileceği kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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