Hollanda'da bir antrenörün 35 yılda onlarca kız çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hollanda'nın Rotterdam kentinde 58 yaşındaki bir atletizm antrenörünün, son 35 yılda yaşları 11 ile 18 arasında değişen çok sayıda kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Bazı istismar olaylarında kurbanın, hamile kaldığı da belirlendi.
Konuyla ilgili ilk haber, De Telegraaf gazetesinde yayımlandı. Hollanda Atletizm Birliği, gazetenin haberinin doğru olduğunu açıkladı.
Birlik, zanlı hakkında ceza davası açılabilmesi için kurbanlara kendileri ile işbirliği yapma çağrısında bulundu.
Taciz suçlamasıyla 2009'da görevden ayrıldı
Rotterdam'daki bir toplu taşıma şirketinde belediye otobüsü şoförü olarak çalışan 58 yaşındaki Jerry M., uzun yıllar atletizm antrenörlüğü yaptı.
Rotterdam yakınlarındaki Barandrecht kasabasındaki atletizm derneği CAV Energie'de 15 yıl çalışan zanlı, 2009 yılında kız çocuklarına yönelik elle taciz ve masaj gibi sınır aşan davranış suçlaması nedeniyle görevinden ayrıldı.
Lahey'deki Haag Atletiek kulübünde çalışmaya başlayan Jerry M., hakkındaki taciz iddialarını içeren rapor nedeniyle buradan kovuldu. 2016 yılında yeniden CAV Energie kulübüne dönen zanlı hakkında Atletizm Birliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Birlik tarafından 2017 yılında ömür boyu spordan men cezası verilen Jerry M., geçtiğimiz aylarda Spor Adalet Enstitüsü Disiplin Kurulu'na ifade verdi. 58 yaşındaki antrenör, 35 yıl boyunca çok sayıda kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu ayrıntılı biçimde itiraf etti.
Yaşları 11 ile 18 arasında değişen kız çocuklarının bir kısmının, cinsel istismar nedeniyle hamile kaldıkları rapor edildi.
Spor Adalet Enstitüsü Savcısı Rob van Bokhoven, zanlının hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını söyledi.
Savcıya göre, zanlı uzun yıllar boyunca çok genç yaştaki sporcuların kişisel bütünlüğünü ciddi biçimde ihlal etti. En az üç kurbanda, cinsel istismar nedeniyle tedavisi mümkün olmayan olumsuz ruhsal ve zihinsel hasar meydana geldi.
Van Bokhoven, istismar iddialarına konu olan dokuz olayı araştırdığını belirterek, her zaman "sevimli bir görünüm sergileyen" zanlının uzun yıllar boyunca çok daha fazla kişiyi mağdur ettiğini vurguladı.
Polisin bazı kurbanlarla görüştüğünü ancak şu ana kadar hiçbirinin şikayette bulunmadığını söyleyen savcı, bazı ebeveynlerin, çocuklarının konuşmasını engelleyebileceğine işaret etti.
Savcı, Spor Adalet Enstitüsü'nün cezai yargılama yetkisi bulunmadığını anımsatarak, "Gerçekler o kadar ağır ki, hepsi ceza hukukunun alanına giriyor" dedi.
Atletizm Birliği yöneticisi Piek de Zwart, kendilerinin doğrudan dava açma yetkisi bulunmadığını belirterek, cinsel istismar kurbanlarını kendileri ile işbirliği yapmaya çağırdı.
Hollandalı yetkili, bir çoğu zaman aşımına uğrayan olaylarla ilgili olarak ancak kurbanların şikayeti üzerine dava açılabileceğinin altını çizdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.