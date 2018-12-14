Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu (LSVb) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan "kırmızı yelekliler"in de desteklediği gösteri için yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretim görevlisi, Koekamp Meydanı'nda toplandı.

AA'nın haberine göre göstericiler, "Rutte, defol git, ekonomik krizin yükünü biz çekmeyeceğiz", "Ben öğretim görevlileri için buradayım, daha iyisini ve fazlasını hak ediyorlar", "Başarısız siyasetin bedelini öğrenci ödüyor" ve "Kaliteli eğitim geçmişte kaldı" yazılı pankartlar ve dövizlerle, "Hükümet kendi arkadaşlarını soy", "Daha az faiz, daha çok para", "Bu siyaseti artık kabul etmiyoruz, dayanışma zamanı" sloganları atarak Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı binasına yürüdü.

Yürüyüş öncesi öğrenci vakıfları adına yapılan konuşmalarda, hükümetin uyguladığı üniversitelerin bütçesinde ve eğitim burslarında yapılan kesintilerin ve çalışma şartlarının artık kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Konuşmalarda, yüksek öğretimde daha önce belirlenen 183 milyon avroluk kesintinin üzerine 2019 yılı için açıklanan ek 19 milyon avroluk kesintinin "bardağı taşıran son damla" olduğu savunuldu. Ayrıca eğitim burslarındaki geri ödemelerde uygulanan faizin yükseltilmesi de eleştirildi.

Konuşmacılar, gösteri yapmaya devam edeceklerini ve isterlerse ülkedeki bütün üniversitelerdeki eğitimi durdurma gücüne sahip olduklarını ifade etti.

Öte yandan Hollanda'da 2 haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapmaya karar verdi.

Sarı yelekliler de cumartesi günü farklı kentlerde Birleşmiş Milletler (BM) göçmen paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto edecek.

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