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        Haberler Yaşam Hollanda'da yetiştirilen özel lale türüne 'Kızılırmak' ismi verildi

        Hollanda'da yetiştirilen özel lale türüne 'Kızılırmak' ismi verildi

        Hollanda'da özel olarak yetiştirilen kırmızı bir 'triumph' lalesine, Türkiye'nin en uzun nehri olan 'Kızılırmak' ismi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:38
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        Hollanda'da yetiştirildi, 'Kızılırmak' ismi verildi
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        Hollandalı misafirler ve Türk kurumlarının temsilcileri, laleye Kızılırmak isminin verildiği Lahey Büyükelçiliğindeki toplantıda buluştu.

        Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Royal Anthos ve Smit Flowers ile işbirliği halinde, özel yetiştirilen kırmızı bir triumph lalesine isim vererek bu laleyi bu özel güne ithaf etmek istediklerini belirtti.

        Ünal, "Bu yıl dönümünü Türk ve Hollanda halkı için taşıdığı anlam nedeniyle lale ile anıyoruz. Lale, her iki halk için güzelliğin, refahın ve zarafetin timsalidir. Lale yalnızca bir çiçek değil; uluslar arasında köprü kuran, halklarımız arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları yansıtan bir simgedir" dedi.

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        Büyükelçi Ünal, "Kızılırmak, bütünüyle Türkiye sınırları içinde akan en uzun nehirdir. Anadolu'nun zenginliğinin kaynağıdır. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde Hititler'den çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar sayısız devlet ve medeniyeti beslemiş, bereketin, kültürel tarihin ve direncin simgesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

        Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın, yalnız büyük bir şiir değil; inancın, cesaretin ve kararlılığın ifadesi olduğunu vurgulayan Ünal, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" dizesiyle Türk milletinin özgürlük ve egemenlik yolunda asla teslim olmayacağını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

        KIZILIRMAK LALESİNE SU VERİLDİ

        Törende, Ünal, Hollanda Lale Tanıtımı Topluluğu Başkanı ve Smit Flowers firmasının sahibi Arjan Smit ile​​​​​​​ ile Kızılırmak lalesine su verdi.

        Smit, konuşmasında, "Bugün isim vereceğimiz bu özel lale, birçok özel şeyi bir arada bulunduruyor. Bu lale benzersiz görünümüyle herkesin ilgisini çekerken yetiştiricileri tarafından büyük bir özenle bakıldı" dedi.

        Kızılırmak lalesinin doğal uyumunun yüksek olduğu ve zor iklim şartlarına karşı güçlü ve dirençli olduğunu anlatan Smit, Kızılırmak isminin bu lale için tescil edildiğini ve artık bu lalenin tüm dünyada Kızılırmak türü olarak anılacağını belirtti.

        Törende, Ünal'ın Kızılırmak lalesinin isim sertifikasını imzalamasının ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

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        #Kızılırmak
        #lale türü
        #hollanda
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