Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede yaklaşık 370 milyon kişi dün itibariyle sandık başına gitmeye başladı. 26 Mayıs'a kadar Avrupa Parlamentosu (AP) Seçimleri kapsamında sandıklara gidecek olan seçmenler, 751 milletvekilini seçecek. Hollanda'da da AP seçiminde oy verme işlemi dün yerel saatle 07.30'da (TSİ 08.30) başladı.

Hollanda'da İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan PVV'nın lideri ırkçı Geert Wilders.

IRKÇILAR 3 SANDALYE KAYBETTİ



İHA'da yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar'ın yüzde 18.4 ile önde gittiği öğrenildi. Başbakan Mark Rutte'nin partisi Liberal Parti (VVD) yüzde 14, Hristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12.3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet'in partisi (FvD) yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10.5'te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders'in partisi (PVV) ise yüzde 4 oy alabildi. Geert Wilders'in bu oy aranı ile AP'de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtildi.