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Hollanda'daki AP seçimlerinde ırkçılara büyük tokat!

İHA

Hollanda'da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Avrupa Parlamentosu için Hollandalılar Sosyal Demokratları tercih etti. Aşırı ırkçı Geert Wilders ise seçimlerde hezimete uğradı. Geert Wilders'in bu oy aranı ile AP'de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtildi

AP seçimlerinde ırkçılara tokat

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede yaklaşık 370 milyon kişi dün itibariyle sandık başına gitmeye başladı. 26 Mayıs'a kadar Avrupa Parlamentosu (AP) Seçimleri kapsamında sandıklara gidecek olan seçmenler, 751 milletvekilini seçecek. Hollanda'da da AP seçiminde oy verme işlemi dün yerel saatle 07.30'da (TSİ 08.30) başladı.

Hollanda'da İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan PVV'nın lideri ırkçı Geert Wilders.

IRKÇILAR 3 SANDALYE KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar'ın yüzde 18.4 ile önde gittiği öğrenildi. Başbakan Mark Rutte'nin partisi Liberal Parti (VVD) yüzde 14, Hristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12.3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet'in partisi (FvD) yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10.5'te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders'in partisi (PVV) ise yüzde 4 oy alabildi. Geert Wilders'in bu oy aranı ile AP'de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtildi.



SONUÇLAR 26 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Resmi sonuçların ise 26 Mayıs akşamı açıklanacağı ifade edildi. Hollanda'da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37.3 oranında seçmen sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41.2 oranında katılım olduğu açıklandı.

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