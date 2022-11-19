İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Sedat Köroğlu, Hüseyin Hatipoğlu'nun sağlık durumunun çok kötü olmadığını ve uzman doktorlar tarafından da sürekli takip edildiğini belirterek, "Hastamız palyatif servisimize alındı. Şu an genel durumu orta diyebiliriz, destek tedavisini veriyoruz. Bu aşamada destek tedavisini verip, hastayı ve yakınlarını biraz eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Uzun süreli bir takip, çok kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz, sürekli uzman hekimlerimiz takip ediyor. İnşallah daha iyi haberler vereceğiz hastamızla ilgili" diye konuştu.

"ÖTANAZİ UYGULAMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Sena Hatipoğlu, Hollanda'da kardeşinin bilincinin açık olduğu halde doktorların ötanazi teklifinde bulunduğunu söyledi.

Kardeşinin yaşaması için Türkiye'den yardım istediklerini belirten Hatipoğlu, süreci şöyle anlattı: "Ötanazi uygulaması bir hayatı sonlandırmak, bunun doğru olduğunu düşünmediğimiz için Türkiye'den yardım talebinde bulunduk. Ambulans uçak gönderdiler, 21 Ekim'de Türkiye'ye dönüş yaptık. Tedavisi İstanbul'da başladı, daha sonra memleketimize gelmesini, burada tedavi görmesini istedik. Şartların da uygun olduğunu söylediler. İlk etapta konsolosluk bizim talebimizi olumlu karşılamadı. Daha sonra Dışişleri ile iletişime geçmiştik ve onlar da bize gereken desteği vereceğini ve yanımızda olacaklarını söylediler. Bizim yanımızda olduklarını bildiğimiz için ilk başta çok rahatladık, psikolojik anlamda çok zorlu bir süreç yaşadık. Bize destek verip yanımızda oldukları için de çok mutluyuz. Bakım olarak Hollanda hükümetinin desteği gayet iyiydi ama uygulama olarak da kendilerinin sadece iyileştirmeye yönelik değil de ötanazi tabanlı sağlık sistemleri olduğundan dolayı hastayı ölüme terk ediyorlardı. Bizim Türkiye'de de hastayı iyileştirmeye yönelik bir mücadele olduğundan dolayı Türkiye'ye gelmek istedik."

Kahramanmaraş'ta yaşayan Melike Hatipoğlu ise kardeşinin Türkiye'ye getirileceğinden şüphesi olmadığını ve bundan dolayı da çok rahat olduklarını belirterek, "Şundan dolayı rahattık. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, derki; 'Bu devlet bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz.' Geleceğimize inanıyorduk" dedi. Hatipoğlu, bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.