Hollanda Yargıtayı, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Srebrenitsalı 350 Boşnak erkeğin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın olaydaki sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a çekti.

AA'daki habere göre ülkenin en yetkili mahkemesi konumundaki Yargıtay, Srebrenitsalı kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararını açıkladı.

SORUMLULUĞU SADECE YÜZDE 10

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak'ın 13 Temmuz 1995'te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul eden Yargıtay, daha sonra Sırplar tarafından katledilen bu kişilerin ölümünde Hollanda'nın sorumluluk payının yalnızca yüzde 10 olduğuna hükmetti.

ÜSTTE KALSALAR DA ÖLEBİLİRLERDİ

Yargıtay, söz konusu sivillerin üste kalsalar dahi yaşamalarının "kesin olmadığını" ifade ederken, Hollandalı askerlerin Sırpların bu Boşnak sivilleri alıkoymasına engel olamayacağını kaydetti.

TAZMİNAT ORANI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Yargıtayın açıkladığı nihai karar doğrultusunda, Hollanda devletinin kurban yakınlarına ödeyeceği tazminat da talep edilen miktarın yüzde 30'undan, yüzde 10'una indirildi.

SUÇLULUK ORANI YÜZDE 30'DU

Bu arada, yüksek mahkemenin 2017'deki kararında da Hollanda kısmen suçlu bulunmuş ancak Hollanda'nın sorumluluk oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştı.

2011'DE TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİ

Hollanda'daki bir başka mahkeme 2011'de, savaş döneminde BM bünyesinde tercümanlık yapan ve soykırımda annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Hasan Nuhanovic'in açtığı davada aynı sebepten Hollandalı askerleri suçlu bulmuş, Nuhanovic'e tazminat ödenmesine hükmetmişti. Mahkemenin bu kararına istinaden, Srebrenitsa'daki soykırımda yakınlarını kaybeden diğer aileler de Hollanda aleyhine dava açmıştı.